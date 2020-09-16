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Gündem Milli Savunma Bakanlığı 7 numaralı gözlem noktasına saldıran bazı gruplar dağıtıldı
ANKARA

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: TSK'nın Suriye'deki gözlem noktasına saldırı girişimi

Milli Savunma Bakanlığı: 7 numaralı gözlem noktasına saldıran bazı gruplar dağıtıldı

İdlib'de, Esed rejimi tarafından yönlendirilen sivil görünümlü bazı gruplar yaklaşarak, TSK'nın 7 numaralı gözlem noktasına saldırı düzenledi. Tedbirler sonrası rejim destekçileri dağıldı.

Haber Merkezi DHA
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Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada şöyle denildi:

  • "İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki 3,4,5,6,7,8 ve 9 numaralı gözlem noktalarımıza Esed rejimi tarafından yönlendirilen sivil görünümlü bazı gruplar yaklaşmış, 7 numaralı gözlem noktamıza saldırıda bulunmuş, alınan tedbirler sonrasında dağıldı."


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