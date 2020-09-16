Milli Savunma Bakanlığı: 7 numaralı gözlem noktasına saldıran bazı gruplar dağıtıldı

Gündem

CHP'li belediye Antalya'da düzenlenecek Altın Portakal Film Festivali'ne özel 57 heykel dikti

CHP'nin en büyük hizmetlerinden biri olan heykellerin son durağı Antalya oldu. Bu yıl 57’ncisi düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali’ne özel, kentin belirli noktalarına 57 Venüs heykeli dikildi.

