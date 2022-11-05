Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Türkiye'ye geçmeye çalışan iki FETÖ mensubu yakalandı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yasa dışı yollarla Yunanistan'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan 2 kişinin, Edirne bölgesinde güvenlik güçlerince yakalandığı kaydedildi.
İncelemede, yakalanan kişilerin FETÖ mensubu olduğu belirlendi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yasa dışı yollarla Yunanistan'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan 2 kişinin, Edirne bölgesinde güvenlik güçlerince yakalandığı kaydedildi.
İncelemede, yakalanan kişilerin FETÖ mensubu olduğu belirlendi.
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