Gündem Milli Savunma Bakanlığı açıkladı Türkiyeye geçmeye çalışan iki FETÖ mensubu yakalandı
EDİRNE

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Türkiye'ye geçmeye çalışan iki FETÖ mensubu yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan sınırından Türkiye'ye geçmeye çalışan iki FETÖ mensubunun yakalandığını açıkladı.

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Haber Merkezi AA
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Türkiyeye geçmeye çalışan iki FETÖ mensubu yakalandı
Foto/arşiv

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yasa dışı yollarla Yunanistan'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan 2 kişinin, Edirne bölgesinde güvenlik güçlerince yakalandığı kaydedildi.

İncelemede, yakalanan kişilerin FETÖ mensubu olduğu belirlendi.

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