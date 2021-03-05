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ANKARA

Milli Savunma Bakanlığı: Askeri helikopterin düşme nedeni olumsuz hava şartları

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Bitlis'te kaza kırıma uğrayan helikopterin enkaz bölgesinde yapılan ilk incelemelerde; herhangi bir patlama ve yanma emaresine rastlanmadığını açıkladı. Bakanlık kazanın ilk değerlendirmelere göre, ani hava değişiminden kaynaklanan olumsuz hava koşulları nedeniyle meydana geldiğini duyurdu.

Haber Merkezi AA
Kaza kırıma uğrayan askeri helikopter.
Kaza kırıma uğrayan askeri helikopter.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, dün Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait Cougar tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu Elazığ 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da aralarında bulunduğu 11 asker şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı, kazaya ilişkin teknik detayları paylaştı.

"Patlama ve yanma emaresi yok"

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait Cougar tipi helikopterin Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğramasının ardından yapılan ilk incelemelerde;

- Enkaz bölgesinde herhangi bir patlama ve yanma emaresine rastlanmamış,

- Helikopterin Bingöl'den hareketinden önce Tatvan bölgesinde faaliyetini olumsuz etkileyecek bir hava durumunun olmadığına dair meteorolojik bilgi teyit edilmiştir.

"Ani hava değişimi nedeniyle meydana geldiği değerlendirilmektedir"

Söz konusu ilk bilgiler ışığında, kaza kırım olayının bölgedeki hava koşullarının ani değişimi sonucunda ortaya çıkan olumsuz hava şartları nedeniyle meydana geldiği değerlendirilmektedir.

Görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kaza Kırım ekibi bölgeye intikal etmiştir.

Nihai sonuç, kaza kırım ekibinin yapacağı detaylı teknik inceleme sonucu belirlenecektir.

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Türkiye şehitlerini uğurladı: Kahramanlar için Ankara’da acı veda
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Türkiye şehitlerini uğurladı: Kahramanlar için Ankara’da acı veda
Bingöl'den kalkan ve Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit 11 askerimiz şehit oldu. Kahraman askerler için Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cuma namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Devlet erkanının hazır bulunduğu cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Törenin ardından şehitlerin naaşları, defnedilmek üzere memleketlerine uğurlandı.
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