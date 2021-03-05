Milli Savunma Bakanlığı: Askeri helikopterin düşme nedeni olumsuz hava şartları Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Bitlis'te kaza kırıma uğrayan helikopterin enkaz bölgesinde yapılan ilk incelemelerde; herhangi bir patlama ve yanma emaresine rastlanmadığını açıkladı. Bakanlık kazanın ilk değerlendirmelere göre, ani hava değişiminden kaynaklanan olumsuz hava koşulları nedeniyle meydana geldiğini duyurdu.

Haber Merkezi 05 Mart 2021, 18:28 Son Güncelleme: 05 Mart 2021, 18:50 AA