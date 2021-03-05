Milli Savunma Bakanlığı: Askeri helikopterin düşme nedeni olumsuz hava şartları

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, dün Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait Cougar tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu Elazığ 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da aralarında bulunduğu 11 asker şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığı, kazaya ilişkin teknik detayları paylaştı.
"Patlama ve yanma emaresi yok"
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait Cougar tipi helikopterin Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğramasının ardından yapılan ilk incelemelerde;
- Enkaz bölgesinde herhangi bir patlama ve yanma emaresine rastlanmamış,
- Helikopterin Bingöl'den hareketinden önce Tatvan bölgesinde faaliyetini olumsuz etkileyecek bir hava durumunun olmadığına dair meteorolojik bilgi teyit edilmiştir.
"Ani hava değişimi nedeniyle meydana geldiği değerlendirilmektedir"
Söz konusu ilk bilgiler ışığında, kaza kırım olayının bölgedeki hava koşullarının ani değişimi sonucunda ortaya çıkan olumsuz hava şartları nedeniyle meydana geldiği değerlendirilmektedir.
Görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kaza Kırım ekibi bölgeye intikal etmiştir.
Nihai sonuç, kaza kırım ekibinin yapacağı detaylı teknik inceleme sonucu belirlenecektir.