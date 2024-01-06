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Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 15 hedef imha edildi

Irak’ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerinde bulunan terörist hedefleri düzenlenen hava harekâtları ile güçlü şekilde vuruldu. Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi, 15 hedef imha edildi.

Büşra Soyal
Büşra Soyal
19:31 - 6/01/2024 Cumartesi
Güncelleme: 19:51 - 6/01/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyine hava harekatı yapıldığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyine hava harekatı yapıldığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi, 15 hedef imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda,
Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine 6 Ocak 2024 saat 17.30'da hava harekâtları icra edilmiş, icra edilen hava harekâtlarıyla Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 15 hedef imha edilmiştir.
İcra edilen harekâtlarda azami oranda yerli ve millî mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.

Bu harekât sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihî ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır.



#Milli Savunma Bakanlığı
#Terörist
#Hava harekatı
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