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ANKARA

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Ege'de roket atışı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ege Denizi'nde "Denizaltı Savunma Roket Atışı"nın başarılı şekilde icra edildiğini bildirdi.

Haber Merkezi AA
Ege Denizi’nde “Denizaltı Savunma Roket Atışı” icra edildi.
Ege Denizi’nde “Denizaltı Savunma Roket Atışı” icra edildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, TCG Bodrum Korveti'nin, Denizaltı Savunma Harbi Eğitimleri kapsamında, Ege Denizi'nde 22 Aralık'ta "Denizaltı Savunma Roket Atışı" icra ettiği belirtildi.

Paylaşımda, atışın başarılı bir şekilde gerçekleştiği kaydedildi.

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