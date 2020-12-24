Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Ege'de roket atışı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, TCG Bodrum Korveti'nin, Denizaltı Savunma Harbi Eğitimleri kapsamında, Ege Denizi'nde 22 Aralık'ta "Denizaltı Savunma Roket Atışı" icra ettiği belirtildi.
Paylaşımda, atışın başarılı bir şekilde gerçekleştiği kaydedildi.
TCG BODRUM Korvetimiz tarafından, Denizaltı Savunma Harbi Eğitimleri kapsamında 22 Aralık 2020 tarihinde Ege Denizi’nde “Denizaltı Savunma Roket Atışı” icra edildi.
Atış başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/VYBMsQAzCm
TCG BODRUM Korvetimiz tarafından, Denizaltı Savunma Harbi Eğitimleri kapsamında 22 Aralık 2020 tarihinde Ege Denizi’nde “Denizaltı Savunma Roket Atışı” icra edildi.