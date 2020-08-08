Milli Savunma Bakanlığı: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı

Ekonomi

Ülker'den 2020'in ilk yarısında 4.5 milyar TL ciro

Türkiye’nin lider gıda şirketi Ülker Bisküvi, 2020 yılının ilk yarısında da büyümesini sürdürdü. Şirketin cirosu yüzde 20,1 artışla 4,5 milyar TL’ye ulaşırken, ihracat ve yurt dışı operasyonları yüzde 23,8, Türkiye operasyonları yüzde 17,9 büyüdü.