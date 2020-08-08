Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Milli Savunma Bakanlığı Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPGli terörist gözaltına alındı
ANKARA

Milli Savunma Bakanlığı: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı

Milli Savunma Bakanlığı "Terör örgütü PKK/YPG’nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda; Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi DHA
Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı.
Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

Terör örgütü PKK/YPG’nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda; Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı.

Milli Savunma Bakanlığı: Bir PKK'lı terörist, Şırnak'ta teslim oldu
GÜNDEM
Milli Savunma Bakanlığı: Bir PKK'lı terörist, Şırnak'ta teslim oldu

Hatay'da gri listede aranan terör örgütü El Kaide üyesi yakalandı
GÜNDEM
Hatay'da gri listede aranan terör örgütü El Kaide üyesi yakalandı

Adana'da PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 13 kişi gözaltına alındı
GÜNDEM
Adana'da PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 13 kişi gözaltına alındı

Abone Ol Google News
Damacanada tarih şoku!

Damacanada tarih şoku!

​Üretim tarihi 14 yıl öncesine ait çıktı.
Hakarete uğrayan işçiye çifte tazminat

Hakarete uğrayan işçiye çifte tazminat

'Sende birazcık şeref varsa şimdiye kadar istifa ederdin.'
Lübnanınhizmetinde olacak

Lübnan'ın
hizmetinde olacak

Destek ziyaretinde bulunan Fuat Oktay'dan flaş açıklamalar.

Ful çekiyor!

Ful çekiyor!

​Koronavirüs salgını tatil tercihini de değiştirdi.
Gizemi çözüldü

Gizemi çözüldü

Çukurunun nasıl oluştuğu merak ediliyordu.

60'dan fazla kayıp!

60'dan fazla kayıp!

​Beyrut'taki patlamayla ilgili korkunç detay.
Kuralsız kazanılmış savaş var mı?

Kuralsız kazanılmış savaş var mı?

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan dikkat çeken paylaşım.
Faiz alınmayacak

Faiz alınmayacak

Kredilerde sürpriz bir düzenlemeye gidildi.
Sağlık çalışanlarının kalbini kırdı

Sağlık çalışanlarının kalbini kırdı

​Bilim Kurulu üyesinden 'vapura koşuş' fotoğrafına tepki.
Kanada<br>'roket' geliyor

Kanada
'roket' geliyor

​​Fenerbahçe, Kolombiyalı oyuncunun peşine düştü.
Otoyol açıldı<br>turist akını oldu

Otoyol açıldı
turist akını oldu

Açılışını ​Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmıştı..
Hukuk<br>savaşı başladı

Hukuk
savaşı başladı

​Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin hakları gasp ediliyor.
Ronaldo daha <br>ne yapsın!

Ronaldo daha
ne yapsın!

​Attığı gollerle tarihe geçti ama Juve'yi kurtaramadı.
Köylüler isyanda

Köylüler isyanda

Kuyudaki su villa havuzlarına gidiyor, halk bidonlarla su taşıyor.
Yedi il için uyarı!

Yedi il için uyarı!

​Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.