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Milli Savunma Bakanlığı: NEXUS ACE görevi icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı, ileride icra edilecek olası NATO harekâtı ve tatbikatlarda tüm müttefik NATO ülkelerinin aynı standart usulleri uygulayabilmesi amacıyla Ege ve Akdeniz'in uluslararası hava sahasında NEXUS ACE görevinin icra edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Milli Savunma Bakanlığı Ege ve Akdeniz'in uluslararası hava sahasında NEXUS ACE görevinin icra edildiğini bildirdi.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, "NATO üyesi ülkelerin iş birliğinin artırılması, NATO standart harekât usullerinin uygulanması, geliştirilmesi ve ileride icra edilecek olası NATO harekâtı ve tatbikatlarda tüm müttefik NATO ülkelerinin aynı standart usulleri uygulayabilmesi amacıyla Ege ve Akdeniz’in uluslararası hava sahasında NEXUS ACE görevi icra edildi. 13 ve 16 Kasım 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen NEXUS ACE uçuşunda; NATO AWACS, Havadan Erken İhbar ve Kontrol Uçağı (HİK) ile F-16 uçakları görev yaptı. NEXUS ACE görevinde Komuta kontrol unsuru olarak NATO AWACS uçağı ve Barış Kartalı olan HİK uçağımız görev yaptı" ifadelerine yer verildi.

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