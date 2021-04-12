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Gündem Milli Savunma Bakanlığı paylaştı İsimsiz kahramanların gece paraşütle sızma atlayışı nefes kesti
ANKARA

Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: İsimsiz kahramanların gece paraşütle sızma atlayışı nefes kesti

Milli Savunma Bakanlığı'nca Özel Kuvvetler'in gece paraşütle sızma atlayışının görüntüleri, sosyal medyadan paylaşıldı.

Haber Merkezi AA
Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: İsimsiz kahramanların gece paraşütle sızma atlayışı nefes kesti
MSB'nin gururlandıran paylaşımı, sosyal medya kullanıcılarının beğenisini topladı.

Milli Savunma Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin, bayrağımızın, onurumuzun yılmaz bekçileri, en zorlu görevlerin isimsiz kahramanları Özel Kuvvetlerimizden gece paraşütle sızma atlayışı."

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MSB'den Burak Gençcelep paylaşımı: Seni gökyüzüne imzanı attığın o güzel görüntülerle hatırlayacağız
Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan paylaşımda, şehit Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep, Türk Yıldızları'nın görüntüleriyle anıldı. Paylaşımda şunlar kaydedildi: 'Kahraman Pilotumuz Yüzbaşı Burak Gençcelep... Seni, al sancağımızı ve asil milletimizi selamladığınız, gökyüzüne korkusuzca imzanızı attığınız o güzel görüntülerle hatırlayacağız. Mekanın cennet olsun... Aziz hatırana saygıyla.'


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