Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: İsimsiz kahramanların gece paraşütle sızma atlayışı nefes kesti

Milli Savunma Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Ülkemizin, bayrağımızın, onurumuzun yılmaz bekçileri, en zorlu görevlerin isimsiz kahramanları Özel Kuvvetlerimizden gece paraşütle sızma atlayışı."
Ülkemizin, bayrağımızın, onurumuzun yılmaz bekçileri; en zorlu görevlerin isimsiz kahramanları Özel Kuvvetlerimizden gece paraşütle sızma atlayışı...🇹🇷#MSB #TSK pic.twitter.com/CF7tBkAZrD
Ülkemizin, bayrağımızın, onurumuzun yılmaz bekçileri; en zorlu görevlerin isimsiz kahramanları Özel Kuvvetlerimizden gece paraşütle sızma atlayışı...🇹🇷#MSB #TSK pic.twitter.com/CF7tBkAZrD— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 12, 2021
Ülkemizin, bayrağımızın, onurumuzun yılmaz bekçileri; en zorlu görevlerin isimsiz kahramanları Özel Kuvvetlerimizden gece paraşütle sızma atlayışı...🇹🇷#MSB #TSK pic.twitter.com/CF7tBkAZrD
Ülkemizin, bayrağımızın, onurumuzun yılmaz bekçileri; en zorlu görevlerin isimsiz kahramanları Özel Kuvvetlerimizden gece paraşütle sızma atlayışı...🇹🇷#MSB #TSK pic.twitter.com/CF7tBkAZrD— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 12, 2021