Gündem Milli Savunma Bakanlığı, Somalideki terör saldırısını kınadı
POLİTİKA

Milli Savunma Bakanlığı, Somali'deki terör saldırısını kınadı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 4'ü Türk 11 sivilin yaralandığı Somali'deki terör saldırısını kınadı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter adresinden saldırıya ilişkin açıklamada bulunuldu.

Açıklamada, "Somali'de masum sivilleri hedef alan ve 4'ü Türk vatandaşı olmak üzere 11 sivili yaralayan bombalı terör saldırısını en sert şekilde lanetliyor ve kınıyoruz. Türkiye, terör belasına karşı Somalili kardeşlerinin yanında olmaya devam edecektir." ifadesi kullanıldı.
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