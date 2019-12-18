Milli Savunma Bakanlığı: Tel Abyad'da 2 sivil hayatını kaybetti

Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad gümrük kapısı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı mayının patlaması sonucu 1 çocuk ve 1 kadının öldüğünü, 3 kişinin de yaralandığını bildirdi.

PKK'nın tuzakladığı mayın, sivil aracın geçişi sırasında patladı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin, Barış Pınarı Bölgesi'ndeki Tel Abyad gümrük kapısı bölgesinde tuzakladığı mayının sivil bir aracın geçişi sırasında patladığı belirtildi.

Terör örgütü PKK/YPG’nin, Barış Pınarı Bölgesi’ndeki Tel Abyad gümrük kapısı bölgesinde tuzakladığı mayın sivil bir aracın geçişi sırasında patladı. Patlamada 1’i çocuk, 1’i kadın olmak üzere 2 masum sivil hayatını kaybederken, 3 masum sivil de yaralandı. pic.twitter.com/TBAf9rYQHo

Patlamada 1'i çocuk ve 1'i kadın olmak üzere 2 sivilin hayatını kaybettiği, 3 sivilin de yaralandığı aktarıldı.