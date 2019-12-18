Gündem Milli Savunma Bakanlığı Tel Abyadda 2 sivil hayatını kaybetti
ANKARA

Milli Savunma Bakanlığı: Tel Abyad'da 2 sivil hayatını kaybetti

Milli Savunma Bakanlığı: Terör örgütü PKK/YPG’nin, Barış Pınarı Bölgesi’ndeki Tel Abyad gümrük kapısı bölgesinde tuzakladığı mayın sivil bir aracın geçişi sırasında patladı. Patlamada 1’i çocuk, 1’i kadın olmak üzere 2 masum sivil hayatını kaybederken, 3 masum sivil de yaralandı.

Haber Merkezi İHA
Patlama sonrası araç darmadağın oldu.
Patlama sonrası araç darmadağın oldu.

Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad gümrük kapısı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı mayının patlaması sonucu 1 çocuk ve 1 kadının öldüğünü, 3 kişinin de yaralandığını bildirdi.

PKK'nın tuzakladığı mayın, sivil aracın geçişi sırasında patladı

  • Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin, Barış Pınarı Bölgesi'ndeki Tel Abyad gümrük kapısı bölgesinde tuzakladığı mayının sivil bir aracın geçişi sırasında patladığı belirtildi.

Terör örgütü PKK/YPG’nin, Barış Pınarı Bölgesi’ndeki Tel Abyad gümrük kapısı bölgesinde tuzakladığı mayın sivil bir aracın geçişi sırasında patladı. Patlamada 1’i çocuk, 1’i kadın olmak üzere 2 masum sivil hayatını kaybederken, 3 masum sivil de yaralandı. pic.twitter.com/TBAf9rYQHo

Patlamada 1'i çocuk ve 1'i kadın olmak üzere 2 sivilin hayatını kaybettiği, 3 sivilin de yaralandığı aktarıldı.

Bu acıya can dayanmaz: Suriyeli ailenin iki çocuğu iki gün arayla feci şekilde öldü
GÜNDEM
Bu acıya can dayanmaz: Suriyeli ailenin iki çocuğu iki gün arayla feci şekilde öldü
Bana dua edin

Bana dua edin

Trump oylama öncesi Twitter'dan destek istedi.
Kırmızı bültenle aranacaklar

Kırmızı bültenle aranacaklar

​Yargıtay, firari 3 eski hakim ve savcı hakkında karar verdi.
4,7 milyon kişi ülkeyi terk etti

4,7 milyon kişi
ülkeyi terk etti

​Darbe girişimi Venezuela'da büyük göçe neden oldu.
Kamu kaynakları kullanılmayacak

Kamu kaynakları kullanılmayacak

Bakan Ziya Selçuk'tan Doğa Koleji açıklaması.
Öğrenci servisi <br>direğe çarptı

Öğrenci servisi
direğe çarptı

Kazada 1 öğrenci öldü 11 öğrenci yaralandı.
İlk dava açıldı

İlk dava açıldı

​Teknoloji devlerinin kararttığı hayatlar: Kongo'nun çocuk işçileri

Uludağ'da ikinci ceset de bulundu

Uludağ'da ikinci ceset de bulundu

İkisinin arasında 1200 metre mesafe vardı, soruşturma sürüyor.

Bu acıya can dayanmaz

Bu acıya can dayanmaz

Suriyeli ailenin iki çocuğu iki gün arayla feci şekilde öldü.
Ebu Simbel Tapınağı

Ebu Simbel Tapınağı

​Firavun heykellerinin bulunduğu odaya senede sadece iki defa güneş vuruyor.
Trafik canavarından <br>skandal savunma

Trafik canavarından
skandal savunma

"Serbest kalırsam zararı daha rahat gideririm."
Sevr'i ters köşe ettik

Sevr'i ters köşe ettik

Cumhurbaşkanı ​Erdoğan, Cenevre'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Galatasaray için<br>kayyum istediler

Galatasaray için
kayyum istediler

​​Eski başkan adayları mahkemeye başvuru yaptı.
Savaş çıkacak<br>diye yapıldı

Savaş çıkacak
diye yapıldı

​'Unutulan' savunma hattı kaderine terk edildi.
Elimizdeki ekranlar deccaldir!

Elimizdeki ekranlar deccaldir!

Bu röportajı okuduktan sonra elinizdeki telefonla olan bağınızı gözden geçireceksiniz.
Kredi kartı<br>bilginizi kaptırmayın

Kredi kartı
bilginizi kaptırmayın

​Online platformlarda alışveriş yapanlara kritik uyarı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.