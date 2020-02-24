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ANKARA

Milli Savunma Bakanlığı: Tel Rıfat'ta ikisi sözde yönetici 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı: Tel Rıfat'ta ikisi sözde yönetici 6 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat'ta, MİT ile koordineli düzenlenen operasyonda, 2'si yönetici 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat'ta toplantı halinde oldukları bilgisi alınan sözde üst düzey teröristlere yönelik Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile koordineli olarak operasyon düzenlendi.

Operasyonda ikisi sözde yönetici olmak üzere PKK/YPG'li 6 terörist etkisiz hale getirildi.

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