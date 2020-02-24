Milli Savunma Bakanlığı: Tel Rıfat'ta ikisi sözde yönetici 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat'ta toplantı halinde oldukları bilgisi alınan sözde üst düzey teröristlere yönelik Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile koordineli olarak operasyon düzenlendi.

Operasyonda ikisi sözde yönetici olmak üzere PKK/YPG'li 6 terörist etkisiz hale getirildi.

DÜNYA Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad'da saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li terörist yakalandı