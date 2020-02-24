Milli Savunma Bakanlığı: Tel Rıfat'ta ikisi sözde yönetici 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat'ta toplantı halinde oldukları bilgisi alınan sözde üst düzey teröristlere yönelik Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile koordineli olarak operasyon düzenlendi.
Operasyonda ikisi sözde yönetici olmak üzere PKK/YPG'li 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Suriye Kuzeyindeki Tel Rıfat’ta toplantı halinde oldukları bilgisi alınan sözde üst düzey teröristlere yönelik MİT ile koordineli olarak icra edilen operasyonla; ikisi yönetici olmak üzere toplam 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/zBmVOrz0Fw
Suriye Kuzeyindeki Tel Rıfat’ta toplantı halinde oldukları bilgisi alınan sözde üst düzey teröristlere yönelik MİT ile koordineli olarak icra edilen operasyonla; ikisi yönetici olmak üzere toplam 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/zBmVOrz0Fw— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 24, 2020