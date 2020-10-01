Milli Savunma Bakanlığından açıklama: Türkiye ve Yunanistan anlaştı mı? Milli Savunma Bakanlığı: Yunanistan ile genel ilkelerde ortak anlayışa varıldı Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri arasında NATO Karargahı'nda yapılan toplantılar sonucunda 'genel ilkelerde' ortak anlayışa varıldığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesi sonrasında, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alındığı toplantıların yapılmasına karar verildiği anımsatılan açıklamada, Doğu Akdeniz'deki unsurların emniyetle görev yapmalarına yönelik icra edilecek koordinasyonun teknik detaylarının görüşüleceği bir sonraki toplantının 5 Ekim 2020'de NATO Karargahı'nda yapılmasının planlandığı belirtildi.

Haber Merkezi 01 Ekim 2020, 18:41 Son Güncelleme: 01 Ekim 2020, 21:23 AA