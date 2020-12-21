Milli Savunma Bakanlığı'ndan askerlik sevk tarihleriyle ilgili açıklama

Kürsüde fenalaşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Uykusuzluk ve yorgunluktan oldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Milli Siber Güvenlik Zirvesi'nde kürsüde konuşma yaptığı sırada fenalık geçirdi. Oktay 'Uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı zannediyorum, böyle küçük bir rahatsızlık oldu. Tekrar anlayışınız için de teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.