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Gündem Milli Savunma Bakanlığından askerlik sevk tarihleriyle ilgili açıklama
POLİTİKA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan askerlik sevk tarihleriyle ilgili açıklama

MSB, askerlik sevk tarihleriyle ilgili, "Pandemi ile mücadele tedbirleri kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine 23-25 Kasım 2020 tarihleri arasında sevk edilmesi planlanan yükümlülerin sevk işlemleri 22-24 Aralık 2020 tarihleri arasında, 22-24 Aralık tarihleri arasında sevk edilmesi planlanan yükümlülerin sevk işlemleri 26-28 Ocak 2021 tarihleri arasında icra edilecektir" açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi DHA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

2021 yılı yoklama işlemlerine ilişkin MSB Askeralma Genel Müdürlüğü internet sitesinde duyuru yayımlandı.

  • Duyuruda, "Pandemi ile mücadele tedbirleri kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine 23-25 Kasım 2020 tarihleri arasında sevk edilmesi planlanan yükümlülerin sevk işlemleri 22-24 Aralık 2020 tarihleri arasında, 22-24 Aralık tarihleri arasında sevk edilmesi planlanan yükümlülerin sevk işlemleri 26-28 Ocak 2021 tarihleri arasında icra edilecektir. Ocak 2021 ayına yapılan erteleme işlemi sadece Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine 22-24 Aralık 2020 tarihleri arasında sevkleri planlanan yükümlüleri kapsamaktadır. 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevki planlanan ancak sevkleri 22-24 Aralık 2020 tarihlerine ertelenen yükümlülerin sevk tarihlerinde bir değişiklik yoktur. Bu yükümlülerin sevkleri 22-24 Aralık 2020 tarihlerinde yapılacaktır. Yükümlüler sevke tabi oldukları dönemleri e-devlet aracılığıyla takip edebileceklerdir'' denildi.

MSB'den askerlik sevk tarihleriyle ilgili açıklama
GÜNDEM
MSB'den askerlik sevk tarihleriyle ilgili açıklama

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Askerlik sevk işlemleri ertelendi
GÜNDEM
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Askerlik sevk işlemleri ertelendi
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