Gündem Milli Savunma Bakanlığından darbe açıklamalarına sert tepki
ANKARA

Milli Savunma Bakanlığından darbe açıklamalarına sert tepki

Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Eski Başkanı İlker Başbuğ'un tepki çeken darbe iması ardından, "TSK, her kim olursa olsun millet iradesini hiçe sayarak antidemokratik arayış içinde olanlara karşı mücadelesini azimle sürdürmekte kararlıdır." açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi AA
Milli Savunma Bakanı Akar
Milli Savunma Bakanı Akar

Milli Savunma Bakanlığından darbe imalarıyla ilgili açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Her türlü tehdit ve tehlikeye karşı; asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla, “Ölürsem şehit kalırsam gazi” anlayışıyla yurt içinde ve sınır ötesinde görevlerini kahramanlık ve fedakarlıkla ifa etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Bakanlığın tüm birlik ve kurumları ile başta FETÖ, PKK/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere görevlerini kahramanlık ve fedakarlıkla ifa ettiğine yer verildi. Açıklamaya şöyle devam edildi:

OYNAT 00:56
"Erdoğan'ın gitmesi için darbe altyapısı yok afet lazım" diyen Ataklı: Sözlerimin arkasındayım
Tele1 Sunucusu Can Ataklı tepki toplayan 'Erdoğan seçimle gitmez. Darbe altyapısı ve kabiliyeti de yok. Büyük bir afet lazım' açıklamasını savundu.

Demokrasi vurgusu

"Her türlü tehdit ve tehlikeye karşı; asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla, ’Ölürsem şehit kalırsam gazi’ anlayışıyla yurt içinde ve sınır ötesinde görevlerini kahramanlık ve fedakarlıkla ifa etmektedir.

Peygamber Ocağı olarak da bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri, binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi ve mesleki değerleriyle;

Aklın ve bilimin ışığında, Anayasa çerçevesinde, Yasalar ve Sn. Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, Sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında, Milletinin emrinde, görevinin başındadır.

Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin ve milletimizin güvenlik ve bekasını hedef alanlara ve her kim olursa olsun millet iradesini hiçe sayarak anti-demokratik arayış içinde olanlara karşı mücadelesini azimle sürdürmekte kararlıdır."

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