Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Irakın kuzeyinde 8 PKKlı hava harekatıyla etkisiz hale getirildi Teröristler saldırı hazırlığındaydı
ANKARA

Milli Savunma Bakanlığından hava harekatı

Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı hava harekatıyla etkisiz hale getirildi: Teröristler saldırı hazırlığındaydı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 8 PKK'lı teröristin, hava harekatı yoluyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 8 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB: 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
MSB: 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Aşiretler PKK’yı kovdu: Aşiretler 4 günde 3 köyü PKK'dan aldı
DÜNYA
Aşiretler PKK’yı kovdu: Aşiretler 4 günde 3 köyü PKK'dan aldı

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

  • "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu, Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarımızla tespit edilen ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 8 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."

Kuzey Irak'a hava harekatları devam ediyor: 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
OYNAT 00:21
Kuzey Irak'a hava harekatları devam ediyor: 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, 'Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu, Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarımızla tespit edilen ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 8 PKK'lı terörist, hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi'


Abone Ol Google News
Vaka sayısı artmaya devam ediyor

Vaka sayısı
artmaya devam ediyor

Bakan Koca son 24 saatin tablosunu açıkladı.
Kısıtlamalar geri gelecek mi?

Kısıtlamalar geri gelecek mi?

Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısının ardından açıklama yapıyor.
Kuzey Iraka nokta atışı

Kuzey Irak'a nokta atışı

​Saldırı hazırlığındaki 8 terörist öldürüldü.
İlk adımı Google attı

İlk adımı Google attı

​Türkiye'de ofis açacağını duyurdu.
İtiraz reddedildi

İtiraz reddedildi

​Karar usule ve yasaya uygun bulundu.
En havalı karşılaşma

En havalı karşılaşma

​Polisin SİHA'sı ile jandarmanın SİHA'sı havada denk geldi.

Beşiktaş maçına<br>provokatif forma

Beşiktaş maçına
provokatif forma

​Yunan takımından olay karar: UEFA ne diyecek?
Kademe'li dezenfekte

Kademe'li dezenfekte

​Türkiye'den 42 ülkeye dezenfekte aracı ihraç ediliyor.

Ordu Belediye Başkanı trafik kazası geçirdi

Ordu Belediye Başkanı trafik kazası geçirdi

​Başkan Güler Kırıkkale'de kaldırıldığı hastanede tedavi altında...

Muharrem İnce-Yaşar Okuyan kavgası büyüyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.