Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı hava harekatıyla etkisiz hale getirildi: Teröristler saldırı hazırlığındaydı

Hayat

Namazı bozan şeyler nelerdir? sorusunun cevabı merak ediliyor. İslam’ın 5 şartından birisi namaz kılmaktır. Ergenlik (bulûğ) yaşına ve belli bir aklî olgunluk düzeyine gelmiş her müslümanın namaz kılması farz-ı ayındır. Namazı bozan şeyler nelerdir? sorusunun cevabını Diyanet ilmihaline göre cevabını haberimizde bulabilirsiniz.