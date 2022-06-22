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ANKARA

Milli Savunma Komisyonu'nda kritik görüşme: Bedelli askerlik düzenlemesi

TBMM Milli Savunma Komisyonu, 550 bin civarındaki yoklama kaçağı ve bakayalara bedelli askerlik imkanı tanıyan 'Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başladı.

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Haber Merkezi DHA
Milli Savunma Komisyonunda kritik görüşme: Bedelli askerlik düzenlemesi
Arşiv.

Milli Savunma Bakanlığı'nın ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve 7 ayrı kanunda değişiklik öngören 20 maddelik 'Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' görüşmelerine TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda başlandı.

  • Komisyon Başkanı AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Asker alma Kanunu'nun yürürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar geçen 3 yıllık sürede vatandaşların askerlik hizmetiyle ilgili 2 konuda yoğun talep ve beklentilerinin olduğunu belirterek, "Bunların ilki yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olan yükümlülerin bedelli askerlik hizmetinden yararlanabilmelerine imkan sağlanması. Bugün itibarıyla sayıları 550 bin civarında olan yoklama kaçağı ve bakayaların bu beklentilerin karşılanması, yoklama kaçağı ve bakaya miktarının azaltılmasının yanında toplumsal rahatlamaya büyük katkısı olacağı değerlendirilmektedir. Kanun teklifi ile getirilen önemli düzenlemelerden biri de Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Sisteminin önemli bir halkasını oluşturan astsubayların özlük haklarının iyileştirilmesi" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu, teklifin 3'üncü maddesinin Anayasaya aykırı olduğunu, Genelkurmay Başkanının görev süresinin uzatılmasının kişiye özgü keyfi nitelikte olduğunu söyledi.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ise Genelkurmay Başkanının görev süresinin uzatılmasının Anayasa aykırılık değerlendirmesine katılmadıklarını ifade ederek, ihtiyaç halinde birer yıl uzatma yapılabileceğini kaydetti. Teklifin görüşülmesine devam ediliyor.

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