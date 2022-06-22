Milli Savunma Komisyonu'nda kritik görüşme: Bedelli askerlik düzenlemesi

Marmaris'teki yangın bölgesinden sıcak görüntüler: Her 5 dakikada bir uçak sesi duyuyoruz

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün akşam saatlerinde, dört farklı noktada çıkan yangın ile amansız mücadele sürüyor. Yeni Şafak muhabiri Neslihan Altun, yangının çıktığı noktalarda yaşananları ve ekiplerin müdahalelerini anbean kaydetti. Bölgedeki gelişmeleri aktaran Altun, 'Sabahın ilk ışıklarından itibaren havadan ve karadan yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. Her 5 dakikada bir uçak sesi duyuyoruz.' dedi.