Milli savunma projeleri hangardan çıkıyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı'nda açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen Büyük Ankara Mitingi'nde vatandaşlara hitap etti. Muhalefete tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan "Altılı masa oldu şimdi dokuzlu masa. Bay bay Kemal o da yetmeyecek size, sen onlarla beraber yürü. Bizim yanımızda millet var, cumhur var. Cumhuru yanına alamayan avucunu yalar. Bay Kemal Atatürk Havalimanı’nı Amerikalı bir gruba verecekmiş. Bu milletin elinden TEKNOFEST'i, İHA’ları, SİHA’ları alamazsınız. Bu millet sizi avucunun içindeki suyla boğar." dedi.