Milli savunma projeleri hangardan çıkıyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı'nda açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programında (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Kahramankazan Merkez Yerleşkesi) açıklamalarda bulunuyor.
Savunma sanayiinde tarihi anlar yaşanıyor. Türkiye'nin gururu milli savunma projeleri hangardan çıkıyor. MMU, ANKA-3, HÜRJET ve ATAK-2 bugün yapılan törenle tanıtılıyor. Törende, Milli Muharip Uçak ve ATAK-2'nin isimleri açıklanacak.
Türk Hava Kuvvetlerinin zirvesini temsil eden bu projelerin gerçek isimleri belli olacak. Başkan Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Kahramankazan Merkez Yerleşkesi'nde düzenlenen programda önemli açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
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