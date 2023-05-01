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Milli savunma projeleri hangardan çıkıyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı'nda açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programında (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Kahramankazan Merkez Yerleşkesi) açıklamalarda bulunuyor. Savunma sanayiinde tarihi anlar yaşanıyor. Türkiye'nin gururu milli savunma projeleri hangardan çıkıyor. MMU, ANKA-3, HÜRJET ve ATAK-2 bugün yapılan törenle tanıtılıyor. Törende, Milli Muharip Uçak ve ATAK-2'nin isimleri açıklanacak.Türk Hava Kuvvetlerinin zirvesini temsil eden bu projelerin gerçek isimleri belli olacak. Başkan Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Kahramankazan Merkez Yerleşkesi'nde düzenlenen programda önemli açıklamalarda bulunuyor.

15:49 . 1/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programında (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Kahramankazan Merkez Yerleşkesi) açıklamalarda bulunuyor.

Savunma sanayiinde tarihi anlar yaşanıyor. Türkiye'nin gururu milli savunma projeleri hangardan çıkıyor. MMU, ANKA-3, HÜRJET ve ATAK-2 bugün yapılan törenle tanıtılıyor. Törende, Milli Muharip Uçak ve ATAK-2'nin isimleri açıklanacak.


Türk Hava Kuvvetlerinin zirvesini temsil eden bu projelerin gerçek isimleri belli olacak. Başkan Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Kahramankazan Merkez Yerleşkesi'nde düzenlenen programda önemli açıklamalarda bulunuyor.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:


"Şu anda Hürjet karşımızda ve 'Kaan'ımız (Milli Muharip Uçak) o da karşımızda.

Şu kopan fırtına Türk ordusudur Yarabbi, senin uğruna ölen ordu budur yarabbi çünkü bu son ordusu ordusudur İslamın.

Ülkemize hayırlı milletimize hayırlı olsun."




Ayrıntılar geliyor...



#Recep Tayyip Erdoğan
#İstikbalin Yüzyılı Tanıtımı
#Türk Havacılık ve Uzay Sanayii
12 dakika önce
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