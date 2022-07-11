Milli servet çöpe gidiyor: Ankara’da binlerce ağaç kurutuldu

Ankara'da Büyükşehir Belediyesi tarafından dikilen çamların kurumasından sonra geçen ay Konya yoluna dikilen at kestanesi türü ağaçların neredeyse tamamı kurudu.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Altındağ Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan 'ağaçlandırma çalışmasını bizzat yerinde incelemek için Konya yoluna gittim. Gördüğüm manzara karşısında dehşete düştüm. Sayın Mansur Yavaş’ın milyonlarca lira harcayarak diktiği ağaçlar kurumuş” dedi.

Başkan Mansur Yavaş’ın bürokratlarının bilgisiz ve yetersiz olduğunu belirten Burhan “ Belediye bürokratları Mansur Yavaş’ı kandırıyorlar. Hem dikimde hem de sulama esnasında kaliteli hizmet üretmeyenler belediyeyi ve Ankaralıyı zararı uğratıyorlar. İkide bir eski yönetim şu kadara ağaç aldı. Bu kadar pahalı ağaç mı olur diyen Yavaş, 2 milyon metre kare yeşili kuruttu . Milli servet çöpe gidiyor' dedi.

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FOTOĞRAF 5 CHP'li belediye 180 ağacı katletti CHP'li belediye 180 ağacı katletti CHP'li belediye 180 ağacı katletti CHP'li belediye 180 ağacı katletti CHP'li belediye 180 ağacı katletti CHP'li belediye 180 ağacı katletti Yalova'nın Tonami Meydanı'nda yapılacak olan köprülü üst kavşak nedeniyle bölgede bulunan 180 ağaç çevrecilerin tüm tepkilerine rağmen sabah erken saatlerinde Yalova Belediyesi ekipleri tarafından kesildi. Gezi Parkı eylemleri sırasında sokağa dökülen CHP, bu kez ağaçları katleden belediyesine sessiz kaldı. BiP'te paylaş

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GÜNDEM CHP'li belediyeden ağaç katliamı