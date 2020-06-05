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Gündem Milyonlar nefes alacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 yeni Millet Bahçesini açtı
ANKARA

Milyonlar nefes alacak: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 yeni Millet Bahçesini açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde 10 yeni Millet Bahçesini daha hizmete açtı. Erdoğan açılış töreninde yaptığı açıklamada, "Şehircilik geleneğimizin sembolü olacak millet bahçelerinden 13'ünü 2 yıl önce hizmete açmıştık. Bugünle birlikte toplamda 23 millet bahçesine ulaşmış oluyoruz." dedi. Erdoğan ayrıca, sokağa çıkma kısıtlamasını neden iptal ettiğini açıklayarak, "Vatandaşlardan aldığımız değerlendirmeler bizi kararı tekrar gözden geçirmeye yöneltti. 15 ilimizde uygulanacağı ilan edilen hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulamasını iptal etme kararı aldık" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Millet Bahçesi inşaat alanında düzenlenen Millet Bahçeleri Toplu Açılış Töreni'nde katılımcılara hitap etti. Açılışı yapılan millet bahçelerinin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, söz konusu bahçeler 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde vatandaşların hizmetine sunulduğu için de ayrıca memnun olduğunu belirtti.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gençlerimizin geleceği için çevrenin bize emanet olduğu anlayışı ile tüm insanlığın 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü tebrik ediyorum. Toplam büyüklüğü 550 bin metrekareye yaklaşan bu 10 millet bahçemizin her biri yeşil alanları ve içlerindeki tesisleriyle gerçekten iftihar verici eserlerdir. Millet bahçelerinin şehirlerimize kazandırılmasında emeği geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile inşasında görev alan herkesi tebrik ediyorum." diye konuştu.

Cumhuriyetin 100'üncü yılına girerken 81 ile 81 milyon metrekare millet bahçesi kazandırma hedeflerine adım adım yaklaştıklarını bildiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şehircilik geleneğimizin sembolleri olacak millet bahçelerimizden 13'ünü 2 yıl önce yine bir 5 Haziran günü hizmete açmıştık. Bugünkülerle birlikte toplam 23 millet bahçesine ulaşmış oluyoruz. Halen inşası süren millet bahçelerimizi de peyderpey hizmete açacağız. Şu an içinde bulunduğumuz AKM bölgesini de kapsayan millet bahçemiz adete Ankara'mızın çehresini değiştirecek bir eser olacaktır.

  • Bu millet bahçemiz toplamda 1,5 milyon metrekarenin üzerinde büyüklüğe sahiptir. Ulus Meydanı'ndan başlayarak Gençlik Parkı'nı, 19 Mayıs Stadı ve Arena Spor Salonu'nu, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binası ve Adalet Sarayı ile eski hipodromu içine alacak şekilde geniş bir alanda planlandı. Dünyadaki kimi şehirlerin merkezinde yer alan devasa park ve bahçeleri gıptayla seyreden milletimiz, artık Ankara'da ve diğer illerimizde bu tür mekanlardan bizzat istifade edebilecektir."

"Millet bahçemizi en kısa sürede başkentlilerin hizmetine sunmayı istiyoruz"

Yeşil alanlar ve ağaçlıkların, millet bahçelerinin olmazsa olmazı olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunların yanında konser salonundan müzeye, spor salonlarından bisiklet yollarına, millet kıraathanesinden otoparka kadar çok zengin imkanlara sahip millet bahçemizi en kısa sürede başkentlilerin hizmetine sunmayı istiyoruz." dedi.

  • Türkiye'nin Cumhuriyet dönemindeki şehircilik geçmişinin oldukça istikrarsız bir çizgide ilerlediğine dikkat çeken Erdoğan, Cumhuriyet'in ilk yıllarında başlatılan planlı şehircilik hamlesinin çok kısa sürede tek parti otokrasisi tarafından sabote edildiğini söyledi.

İktidar seçkinlerinin kendi çıkarları için en tepeden bozdukları sistemin, kırdan şehre göçün yoğunlaşmasıyla Türkiye'nin tamamında plansız, programsız, altyapısız ve zevksiz bir beton patlamasına yol açtığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye, 1990'lı yıllara artık bu yükünü taşıyamaz bir halde gelmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini devraldığımızda şehirdeki binaların neredeyse dörtte üçü kaçak yapı konumundaydı. Türkiye'nin hemen her yerinde benzer bir durum söz konusuydu. İstanbul öyleydi de Ankara farklı mıydı? Hayır, Ankara da aynıydı. Bu acı tablo yıllarca devletin vatandaşına öncülük etmemesinin, evini yapacak yer, hayatını sürdürecek altyapı, insani ihtiyaçlarını karşılayacak hizmet getirememesinin bir sonucuydu.

  • Gerek mahalli idarelerde gerek merkezi yönetimde sorumluluk üstlendiğimizde elbette işe önce en acil ihtiyaçlardan başladık. Başını sokacak evi olmayan birisine çevre, park, bahçe vaadinde bulunmak gerçekçi olmaz. Bunun için biz tüm insani ihtiyaçları karşılayan yeni ve örnek yerleşim alanları inşa ederek ilk adımı attık. İstanbul'da Kiptaş, Türkiye genelinde TOKİ vasıtasıyla sayıları milyonu aşan konut üretmemizin sebebi budur."
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