Milyonlarca ev sahibine yargıtay şoku: Balkonunu kapatanlar ceza alabilir

Türkiye’de milyonlarca konut sahibini yakından ilgilendiren çok kritik bir hukuki gelişme yaşandı. Yargıtay, apartman ve site yaşamında yerleşik kuralları baştan yazacak emsal bir karara imza attı. "Kendi evim, istediğimi yaparım" devri resmen kapandı; mimari projeye aykırı şekilde kapatılan balkonlar hukuken "kaçak yapı" ilan edildi.

Balkon sizin odanız değil binanın ortak alanı

Vatandaşlar arasında balkonlar dairenin kişisel bir uzantısı olarak görülse de, Kat Mülkiyeti Kanunu (KMK) ve Yargıtay içtihatları bu durumu tamamen reddediyor. Hukuka göre balkonlar ve teraslar, binanın dış cephesinin, yani tüm kat maliklerine ait "ortak alanın" bir parçası kabul ediliyor. Bu nedenle dış cephe bütünlüğünü bozan, binanın mimari estetiğini değiştiren her türlü müdahale izne tabi tutuluyor.

5'te 4 çoğunluk şart: Tek bir komşunun şikayeti yetiyor

"Herkes yaptı, bana bir şey olmaz" mantığı ise mahkeme salonlarında geçerliliğini yitiriyor. Mevzuata göre bir balkonu camla dahi olsa kapatabilmek için apartmandaki kat maliklerinin en az beşte dördünün (4/5) yazılı onayı gerekiyor.

Eğer bu onay yoksa ve apartmandan tek bir komşu bile durumdan rahatsız olup dava açarsa, mahkeme doğrudan yapının eski haline getirilmesine, yani yıkımına ve sökülmesine hükmediyor. Üstelik mülk sahibi hem söküm masraflarını karşılamak zorunda kalıyor hem de yasal para cezalarıyla karşı karşıya kalıyor.

Uzmanlardan "Resmi Proje" uyarısı

Gayrimenkul hukuku uzmanları, özellikle yeni ev alacak vatandaşları ve mevcut mülk sahiplerini uyardı. Sonradan baş ağrısı yaşamamak için şu adımların atılması gerektiği vurgulanıyor:

Ev satın alırken balkonun kapalı durumunun belediyedeki onaylı resmi mimari projede yer alıp almadığını mutlaka kontrol edin.

Mevcut balkonunuzu kapatacaksanız, apartman yönetim planını inceleyin ve kat maliklerinden imza toplayarak karar defterine işleyin.