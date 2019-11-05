Gündem Minibüsle kaçırılan kızı yolcu dolu özel halk otobüsüyle kurtarma operasyonu
İSTANBUL

Minibüsle kaçırılan kızı yolcu dolu özel halk otobüsüyle kurtarma operasyonu

Sancaktepe’de genç bir kızın zorla minibüse konarak kaçırılmaya çalışıldı. Durumu fark eden kızın yakını yoldan geçen özel halk otobüsüne atlayarak şoföre minibüsü takip etmesini söyledi. Minibüsü takip eden otobüs şoförü minibüsün önünü kesti. Araçtan inen vatandaşlar minibüsü yumruklayarak durdurmaya çalışırken şahıs minibüsle tekrar kaçtı. Polis ekipleri, ihbar üzerine harekete geçerek minibüsü durdurup şahsı gözaltına aldı.

Haber Merkezi IHA
Minibüsle kaçırılan kızı yolcu dolu özel halk otobüsüyle kurtarma operasyonu
Minibüsle kaçırılan kızı yolcu dolu özel halk otobüsüyle kurtarma operasyonu

İstanbul Sancaktepe’de meydana gelen olayda, iddiaya göre Recep Ç. isimli şahıs genç bir kızı zorla minibüse bindirerek kaçırdı. Kızın yakını da özel halk otobüsüne binerek şoföre minibüsü takip etmesini söyledi. Kızın kaçırıldığı minibüs, özel halk otobüsü tarafından Sultanbeyli Hasanpaşa Mahallesi’ne kadar takip etti. Bu sırada otobüsteki bazı yolcuların, kaçırılan kızı kurtarmaya çalışan otobüs şoförüne ‘evimize gideceğiz’ diyerek tepki gösterdiği görüldü.

Minibüsle kaçırılan kızı, yolcu dolu özel halk otobüsüyle kurtarma operasyonu
OYNAT 00:59
Minibüsle kaçırılan kızı, yolcu dolu özel halk otobüsüyle kurtarma operasyonu
İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde genç kızın minibüse zorla konarak kaçırılmasıyla özel halk otobüsüne atlayan kızın yakını, şoföre minibüsü takip etmesini söyledi. Şoför, minibüsü takip etti ve önünü kesti. Araçtan inen vatandaşlar minibüsü yumruklayarak durdurmaya çalışırken şahıs minibüsle tekrar kaçtı. Polis ekipleri, ihbar üzerine harekete geçerek minibüsü durdurup şahsı gözaltına aldı. O sıcak anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Minibüsle kaçırılan kızı yolcu dolu özel halk otobüsüyle kurtarma operasyonu

YOLCU DOLU OTOBÜS İLE AMANSIZ TAKİP

  • Otobüs sürücüsü, amansız takip sonucunda minibüsün önünü kesti. Kızın yakını ile otobüsteki vatandaşlar, durdurulan minibüse hamle yaptılar. Şahıs, minibüsle tekrar kaçmaya başlarken, vatandaşlar minibüsün camını yumruklayarak durdurmaya çalıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine polis, kaçırılan kızı kurtarmak için çalışma başlattı. Daha sonra yakalanan şahsın tutuklandığı öğrenildi.

Minibüsle kaçırılan kızı yolcu dolu özel halk otobüsüyle kurtarma operasyonu

Minibüs ile kaçırılan kızı özel halk otobüsü ile kurtarma operasyonu cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde özel halk otobüsü şoförü, sürücüsünün kız kaçırdığı minibüsü takip ediyor. Minibüsün önünü keserek kızı kurtarmaya çalışıyor.

Minibüsle kaçırılan kızı yolcu dolu özel halk otobüsüyle kurtarma operasyonu
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