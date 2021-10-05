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Minibüsten indi otomobilin altında kaldı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobil, D-400 Karayolu üzerinde yaya geçidinden geçmekte olan kadına çarptı. Ağır yaralanan Kazakistan uyruklu kadın, hastaneye kaldırıldı.

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Haber Merkezi İHA
Minibüsten indi otomobilin altında kaldı
Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu ve ameliyata alındığı bildirildi.

Manavgat istikametinden Antalya istikametine gitmekte olan Gökhan Sarıkaya’nın kullandığı otomobil, Hatipler Yenimahalle kavşağında bulunan yaya geçidinden karşıya geçmekte olan Kazakistan uyruklu Swetlana Suskaya’ya çarptı.
Yola savrularak yaralanan Swetlana Suskaya, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu ve ameliyata alındığı bildirildi. Swetlana Suskaya’nın minibüsten inerek yaya geçidinden yolun karşısındaki bir tanıdığına ziyarete gittiği, kazanın minibüsten indikten 10-15 saniye sonra yaşandığı bildirildi. Kazakistan uyruklu kadının minibüsten inip yürümeye başladığı anlar ise güvelik kameraları tarafından kaydedildi.

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