Gündem Minibüsün kapısı açılınca gözlerine inanamadılar
TEKİRDAĞ

Tekirdağ haber: Minibüsün kapısı açılınca gözlerine inanamadılar

Minibüsün kapısı açılınca gözlerine inanamadılar

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde minibüste kumar oynayanlara yönelik yapılan baskında bir kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi IHA
Plakasız minibüse jandarma ekipleri baskın düzenledi.
Plakasız minibüse jandarma ekipleri baskın düzenledi.

Saray ilçesi Büyükyoncalı Mahallesi'nde salı günü kumar oynatıldığı tespit edilen plakasız bir minibüse Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından baskın düzenlendi.

Yapılan baskında plakasız minibüs içerisinde slot diye tabir edilen kumar makinesi ve kumardan elde edildiği düşünülen bir miktar para ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler jandarma ekipleri tarafından muhafaza altına alınırken, baskında minibüs içerisinde yakalanan T.B. isimli şahıs jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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