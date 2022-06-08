Minik Esila'nın korku dolu anları: Bacağına askı saplandı

Olay, öğle saatlerinde, Alikahya Merkez Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana geldi.
Esila Hüma Şimşek’in, evde oynadığı sırada sol bacağına yerde bulunan kapının arkasına asılan metal askının ucu saplandı. Kızının ağlaması üzerine durumu fark eden Murat Şimşek, durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, küçük kızın bacağına saplanan askıyı çıkaramayınca itfaiyeden yardım istendi. İtfaiye ekipleri, askının bir kısmını demir kesme makasıyla kesti. Bu sırada küçük kız korku içerisinde ağlarken, askının bacağında kalan kısmının çıkarılması için hastaneye götürüldü.
Küçük kızın bacağına saplanan askı hastanede çıkarıldı.
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Olay, merkeze bağlı İnalı Mahallesi Uğurlu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla evinin yakınındaki bir bölgeye erik toplamaya giden 6 yaşındaki Osman Tunç’a başıboş köpekler saldırdı. Köpeklerin saldırısını gören çevredeki kadınlar, küçük çocuğu imdadına yetişti.
Ailesine haber verilmesi üzerine hastaneye kaldırılan küçük çocuk, baldırından ve sırtından köpeklerin saldırması sonucu yaralandı.
Öte yandan, geçtiğimiz 26 Mayıs’ta yine İnalı Mahallesi’nde başıboş 4 köpek, 7 yaşındaki bir çocuğa daha saldırıp kalçasından ve bacaklarından yaralamıştı.<br>
“Kadınlar da olmasaydı parçalamışlardı”<br><br>Çocuğun köpeklerin saldırısından çok etkilendiğini aktaran Anne Abide Tunç, “Çocuklarla beraber oynamaya gelmişler. Ben de bilmiyordum, yeğenim çağırdı beni. Dedi köpekler saldırmış Osman’a, ben de hemen koşup geldim. Kadınlarda olmasaydı parçalamışlardı. Belki de Osman yoktu. Kadınlar kurtarmış. Onlardan Allah razı olsun. Bu duruma çözüm bulsunlar. Çok şükür şuan iyi ama çocuk çok korktu, psikolojisi bozulmuş. Ne yemek yiyordu, ne su içiyordu. Çok korkmuş, ayakta bile duramıyor” şeklinde konuştu.
Erik toplamaya giderken başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan ve yaralanan Osman Tunç ise “Erik toplamaya geldik, sonra bir yandan köpekler geldi. Bizi kovaladılar” dedi.<br>
Geçtiğimiz 26 Mayıs’ta yine İnalı Mahallesi’nde başıboş 4 köpek, 7 yaşındaki bir çocuğa daha saldırıp kalçasından ve bacaklarından yaralamıştı.
Bingöl’de altı yaşındaki çocuk köpeklerin saldırısına uğradı: Kadınlar da olmasaydı parçalamışlardı
Bingöl merkezde arkadaşlarıyla erik toplamaya giden 6 yaşındaki Osman Tunç'a 7 başıboş köpek saldırdı. Çevredekiler tarafından kurtarılan küçük çocuk, baldırından ve sırtından çeşitli yaralar aldı. Çocuğun köpeklerin saldırısından çok etkilendiğini aktaran Anne Abide Tunç, “Çocuklarla beraber oynamaya gelmişler. Ben de bilmiyordum, yeğenim çağırdı beni. Dedi köpekler saldırmış Osman'a, ben de hemen koşup geldim. Kadınlar da olmasaydı parçalamışlardı. Belki de Osman yoktu" şeklinde konuştu.
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'Çocuktan Al Haberi' adlı televizyon programı adeta bir döneme damga vurdu. En çok izlenen ve beğenilen programda yer alan minikler de ilgiyle takip ediliyordu.<br><br>
Programda yer alan her bir çocuk, farklı özellikleri ve sorulara verdikleri cevaplarla izleyenleri güldürüyordu.<br><br>
'Çocuktan Al Haberi' adlı programda yer alan ve yemeğe olan aşkını sık sık ifade ederek seyiricileri güldüren 'Çitos Efe' büyüdü.<br><br>
'Çitos Efe' lakaplı Efe Koçyiğit'in büyümüş hali hayranlarına şaşırttı.<br><br>
Yarışmadaki sempatik tavırları ile dikkat çeken 'Çitos Efe', 11 yaşına girdi.<br><br>
Bu programda büyük şöhrete kavuşan Efe Koçyiğit, bir dönem her yerde yer alıyordu.<br><br>
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, özel bir televizyon kanalında yayımlanan \"Çocuktan Al Haberi Ünlüler\" programında ünlenen ve sosyal medyada kısa sürede binlerce takipçi sayısına ulaşan Erzurumlu Efecan Koçyiğit gibi ekran yüzü olan tüm çocuklar için harekete geçmişti.<br><br>Bu kapsamda da obezite konusunda küçük Efe'nin ailesine uyarıda bulunulmuştu.<br><br>
Son halini görenler inanamadı: ‘Çocuktan Al Haberi’nde iştahına düşkünlüğüyle bilinen Çitos Efe çok büyüdü
Yıllar önce ekranların ilgiyle takip edilen programı 'Çocuktan Al Haber'inde iştahına düşkünlüğü ile bilinen ve yemek yemeye olan sevgisini anlatırken izleyicileri güldüren Çitos Efe büyüdü. 11 yaşına giren 'Çitos Efe' lakaplı Efe Koçyiğit'in büyümüş hali hayranlarını şaşırttı. İşte 'Çitos Efe' Efe Koçyiğit'in son hali...
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Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesi Barış Mahallesi 52043. Sokak'ta meydana geldi. Sasha K. (32) uyuşturucu madde sattığı iddiasıyla tutuklandı. Eşi Nur A. (29) ise 2 katlı müstakil evin giriş katında Muhammed (10), Rudeyne (8), Abdo (6), Besir (4), Rule (2) isimli 5 çocuğuyla birlikte yaşamaya başladı. Dün anne Nur A., iddiaya göre öğle saatlerinde oğlu Muhammed'i dövdü. Küçük çocuğu mahallede de sürükleyen kadın, mahalle sakinlerinin tepki göstermesi üzerine oğlunu bıraktı. Bu sırada küçük çocuk annesinden kaçtı. Ramazan Bayramı nedeniyle eşinin görüşüne gitmek için evden çıkan Nur A., 4 çocuğunun üzerine kapıyı kilitleyip cezaevine gitti.<br>
Pencereden yardım çığlığı<br>Evde kilitli kalan çocuklar, yoldan geçen vatandaşlara pencere ve kapıdan seslenerek yardım istedi. Mahallelinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kapının kilitli olduğunu gören ekipler, anne Nur A.'ya ulaşarak eve çağırdı. Annenin cezaevinden gelmesi ise 4 saat sürdü. Bu sırada mahalleli kapıyı açmaya çalıştı ancak başaramadı. Eve giriş için izin alamayan ekipler de anne Nur A.'yı beklemeye başladı. Annelerini beklerken evdeki çakmak ve bıçakla oynayan çocukları fark eden polisler, çocukların ellerindeki bıçak ve çakmakları alarak muhtemel bir faciayı önledi.
Abdo K., babasının cezaevinde olduğunu söyleyerek, “Babam cezaevinde, annem babamın görüşüne gitti” dedi.<br>
“Yazık bu çocuklara”<br>Gazetecilere konuşan mahalle sakinlerinden Halit Oruç, annenin evlatlarına sürekli şiddet uyguladığını öne sürdü. Oruç, “Çocuğu boynundan tutmuş dövüyordu. Biz de tepki gösterdik. Çocuklar evde kilitli, kadın da gitti. Babaları da uyuşturucudan cezaevindeymiş. Yazık bu çocuklara” diye konuştu.
Yaklaşık 4 saat sonra anne Nur A.'nın eve gelip kapıyı açması ile çocuklar dışarı çıkarıldı. Anne Nur A., ara sokaklarda yürürken bulunan oğlu Muhammed ve diğer 4 çocuğu Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Anne Nur A.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor. Öte yandan çocukların evdeki bazı eşyaları da pencereden dışarı atarken atık toplayıcıların o eşyaları almaya çalışması dikkat çekti.
Çocuklardan birini dövüp sokağa attı: 4’ünü eve kilitleyip cezaevine gitti
Adana'da bir kadın, cezaevindeki eşinin bayram görüşüne giderken çocuklarından birini dövüp sokağa attı, 4'ünü eve kilitledi. Pencerelerden bağırarak yardım isteyen çocuklar, 4 saat sonra annelerinin gelmesiyle evden çıkartılarak Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.