​Minik Hanna Türkiye’de tedavi görecek

Polonyalı 1,5 yaşındaki Hanna Tenesa, doğduğundan beri lösemiyle savaşıyordu. Küçücük bedeniyle zorlu bir mücadele veren minik Hanna, tedavi sırasında Kovid-19’a yakalandı. Avrupa’da şifa arayışına giren Hanna’nın ailesi, minik kızlarını yurt dışına çıkartmak istedi.

YARDIM ELİ TÜRKİYE’DEN

Ancak yaşama ihtimalini yüzde 1 olarak gördükleri için hiçbir ülke Hanna’ya yardım elini uzatmadı. İleri sağlık teknolojileriyle sağlık turizminin gözde ülkelerinden biri haline dönüşen Türkiye Hanna’nın ailesinin yardım çığlığına duyarsız kalmadı. Hanna, önceki gün, akşam saatlerinde ambulans uçakla Türkiye’ye getirildi. Küçük kız, İstinye Üniversitesi Liv Hospital’da tedavi altına alındı.

15 GÜN ÇABALADIK

Bebeğin Türkiye’ye getirilmesinde aracılık eden şirketin Uluslararası Sağlık Koordinatörü Pınar Burşen Çevli, “Kendi ülkesinde gördüğü tedaviler yetmeyince aile çıkış yolu bulmaya çalışmış. Birçok ülke bebeği kabul etmeyince anne, bize ‘bebeğinin kurtulmasını istediğini’ belirten bir mail attı. Sonrasında da biz çalışmalara başladık. Bebeğin genel durumu Türkiye’ye gelmek için çok uygun değildi. 15 gün konuyla ilgili çalışmalar yürüttük. Biz bir şekilde hastane arayışına girdik. Bütün imkanları seferber ettik. Dün ekibimiz çocuğu ambulans uçakla Türkiye’ye getirdi” dedi.

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AİLE İÇİN SON UMUT

Literatüre girebilecek bir vaka olduğunun altını çizen Çevli, “Türkiye bu konuda öncü ülkelerden olduğu için bu çocuğa kucak açtık. Kendi ülkesinde de tedavi gördü ancak olumlu yanıt vermediği için Türkiye’yi tercih ettiler. Doktor kalitesi iyi, sağlık alanında kullanılan teknolojiler gelişmiş durumda. Eğer doğru tedavi uygulanıp olumlu yanıt alınırsa Türkiye için literatüre girecek vakalardan birisi. Biz de elimizden geldiği kadar aileye yardımcı olduk, burası onlar için son umut” diye konuştu.

GÜVENDE HİSSEDİYORLAR

Çevli sözlerine şöyle devam etti: “Aile çok mutlu ve Polonya’da şu an Türkiye kahraman olarak biliniyor. Biz onların iyilik meleğiyiz sosyal medya hesaplarında da böyle paylaşmışlar. Burada kendilerini güvende hissediyorlar. Anne çok mutluydu çocuğun dün gece geldiğinde çok ateşi vardı. Gece ateşi düşene kadar bekledik. Ben de anneyim ne hissettiklerini anlayabiliyorum.”

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