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ORDU

Minik Mehmet'in kahreden ölümü: Soluk borusuna kaçan fındık sonu oldu

Ordu'nun Ünye ilçesinde, soluk borusuna kaçan fındık nedeniyle nefessiz kalan Mehmet Yuşa Karaca (2,5), tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti.

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Haber Merkezi DHA
Minik Mehmetin kahreden ölümü: Soluk borusuna kaçan fındık sonu oldu
Mehmet Yuşa Karaca

Olay, dün akşam ilçeye bağlı Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle misafirliğe gittiği büyük annesinin evinde oyun oynarken aniden fenalaşan Mehmet Yuşa Karaca, yere yığıldı. Aile fertleri, nefessiz kaldığını fark ettiği çocuğu Ünye Devlet Hastanesi’ne götürdü.

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Burada ilk müdahalede bulunulan Karaca, daha sonra Samsun Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan ve soluk borusuna fındık kaçtığı anlaşılan Mehmet Yuşa, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

  • Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından ailesine teslim edilen küçük çocuğun cenazesi, yarın Ünye’de toprağa verilecek.

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