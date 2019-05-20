Minik Nurcan toprağa verildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekât bölgesinde görev yapan TSK unsurlarına Tel Rıfat’taki PKK/YPG’li teröristlerce yapılan saldırı ve taciz ateşlerine bölgede bulunan ateş destek vasıtalarımızla gerekli karşılığın verildiğini açıkladı. Bakanlık, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine de hava harekatı düzenlendiği ve terör hedeflerinin vurulduğu bilgisini paylaştı.