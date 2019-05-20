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KARS

Kars haberleri: Minik Nurcan toprağa verildi

Minik Nurcan toprağa verildi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kaybolduktan 8 gün sonra ölü olarak bulunan 3 yaşındaki Nurcan Sade'nin cenazesi defnedildi.

Haber Merkezi AA
3 yaşındaki Nurcan, gözyaşlarıyla toprağa verildi.
3 yaşındaki Nurcan, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Sarıkamış'ta oyun oynarken kaybolduktan 8 gün sonra bulunan 3 yaşındaki Nurcan Sade'nin cenazesi toprağa verildi.

Ortakale köyünde 12 Mayıs'ta evlerinin yakınında oynadığı sırada kaybolan Nurcan Sade'nin cenazesi Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, UMKE, Kars ve Van'dan AFAD personeli ile Artvin İl Emniyet Müdürlüğünün "kurbağa adam" ekibinin çalışması sonucu dere kenarında bulunmuştu.

Otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna gönderilen Nurcan Sade'nin cenazesi sabahın erken saatlerinde köye getirildi.

Köyde kılınan cenaze namazından sonra çocuğun cenazesi, gözyaşları içinde defnedildi.

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