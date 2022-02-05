Minik Rasim kardan yaptığı Çifte Minarenin gerçeğine kavuştu

Sivas'ta hiç görmediği ve merak ettiği Çifte Minareli Medresenin kardan maketini yaparak özlem gideren Rasim Soylu ve amcası Adem Soylu, Sivas Belediye Başkanı Bilgin'in duyarlı davranışıyla Çifte Minareye kavuştu.Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Kızılelma köyünde yaşayan 7 yaşındaki Rasim Soylu ve amcası Adem Soylu geçtiğimiz günlerde kardan Çifte Minareli Medreseyi yapmıştı. Köyün merkeze olan uzaklığı nedeniyle hiç gidemediği Çifte Minareyi kardan yapan amca yeğen özlemlerini bu şekilde giderdi.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, özel çocuk olan minik Rasim'in bu özlemini gidermek için harekete geçti. Özel araçla 210 kilometre uzaklıktaki köylerinden alınan amca yeğen bugün kardan yaptıkları Çifte Minareli Medresenin gerçeğine kavuştu. Başkan Bilgin ve AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Rasim Soylu ve Adem Soylu ile bir araya geldi. Bir süre amca yeğenle sohbet eden Başkan Bilgin minik Rasim'e Sivasspor forması hediye etti. Daha sonra ise Rasim ve amcası başta Çifte Minareli Medrese olmak üzere Sivas'ın diğer tarihi yapılarını gezerek özlem giderdi."Gençlerimizin gönlünü alabilmek çok çok önemli"Başkan Hilmi Bilgin konuyla ilgili yaptığı açıklamada,

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"Dün sosyal medyada Adem ve Rasim'in Çifte Minare özlemiyle onların bir görselini yapıp onunla özlem giderdiklerini görünce ekibimizle irtibata geçerek Sivas'a davet ettik. Hem Rasim hem amcası Adem bugün sayın vekilim ile benim misafirimiz. Başta Çifte Minare olmak üzere Sivas'ın tarihi güzelliklerini gezdirip Rasim'e de karne hediyesi olarak tekrar köylerine bıraktıracağız. Hep söylüyoruz biz belediyecilik tabi ki büyük projeler büyük ihtiyaçlar şehrin ihtiyaçları neyse yerine getireceğiz ama bu tip küçük dokunuşlarla da Rasim gibi cıvıl cıvıl gençlerimizin gönlünü alabilmekte çok çok önemli. Dün sizin haberiniz üzerine böyle bir haberi görünce bizde bu özlemi giderelim dedik ve bugün amca yeğeni de Sivas'ımızda misafir ediyoruz" dedi."Sivas'ta güzel bir gün geçirecekler"AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci ise "Şehirleri imar ederken gönülleri de ihmal etmeyen kıymetli Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin dün haberde Çifte Minareyi kardan yapan kardeşlerimizi Sivas'a davet etti. Bizde bugün onlarla birlikteyiz. Ben tekrar Başkanımıza ve sizlere haberinizden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah Rasim ve Adem kardeşimizde bugün Sivas'ta güzel bir gün geçirecekler" şeklinde konuştu."Özlemimizi gidereceğiz"Kardan Çifte Minareli Medreseyi yapan Adem Soylu, özlem gidereceklerini belirterek, "Biz yeğenimle beraber Sivas'ımızın sembollerinden Çifte Minaremizi kardan yaptık özlemimizi gidermek için. Hilmi Bilgin Başkanımız sağ olsun bize araç gönderdi. Zorlu kış şartlarında 210 kilometre uzaklıktaki köyümüzden aldırdı. Çifte Minaremizi göreceğiz, özlem gidereceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Yeğenin Rasim ile beraber yaptık o da çok görmek istiyordu" diye konuştu.