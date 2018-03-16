GündemMiniklere Çanakkale menüsü
EĞİTİM

Küçük mavi bereliler Afrin şehitlerini unutmadı

Miniklere ‘Çanakkale’ menüsü

Eryaman Türkkonut İlkokulu öğrencileri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü’nde Çanakkale’de savaşan dedelerini buğday çorbası ve şekersiz üzüm hoşafı yiyerek yad etti.

Haber MerkeziYeni Şafak
Küçük mavi bereliler Afrin şehitlerini unutmadı
Küçük mavi bereliler Afrin şehitlerini unutmadı

Ankara'da bulunan Türkkonut İlkokolu’nda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Okul Müdürü Erdal Deligönül, o günün ruhunu öğrencilere yaşatmak istediklerini söyledi. Program kapsamında Etimesgut Belediyesi’nce hazırlanan buğday çorbası ve üzüm hoşafı öğrencilere ve anmaya katılan velilere dağıtıldı.

Mavi komanda beresi takan öğrenciler hep bir ağızdan Çanakkale türküsünü ve Mehmet Akif Ersoy’un Çanakkale şiirini okurken taşıdıkları harflerle “Çanakkale geçilmez” yazısı yazarak gösteriyi izleyen vatandaşlardan büyük alkış aldılar.

Etkinlik kapsamında Çanakkale ve Afrin’e yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan Mehmetçiklere dua edildi.

Mehmetçiğe duygu dolu mektup: '0,025 cc şehit kanı çıkar'
HAYAT
Mehmetçiğe duygu dolu mektup: '0,025 cc şehit kanı çıkar'

KAPAT

YUKARI