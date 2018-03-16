Miniklere ‘Çanakkale’ menüsü

Ankara'da bulunan Türkkonut İlkokolu’nda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Okul Müdürü Erdal Deligönül, o günün ruhunu öğrencilere yaşatmak istediklerini söyledi. Program kapsamında Etimesgut Belediyesi’nce hazırlanan buğday çorbası ve üzüm hoşafı öğrencilere ve anmaya katılan velilere dağıtıldı.

Mavi komanda beresi takan öğrenciler hep bir ağızdan Çanakkale türküsünü ve Mehmet Akif Ersoy’un Çanakkale şiirini okurken taşıdıkları harflerle “Çanakkale geçilmez” yazısı yazarak gösteriyi izleyen vatandaşlardan büyük alkış aldılar.

Etkinlik kapsamında Çanakkale ve Afrin’e yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan Mehmetçiklere dua edildi.