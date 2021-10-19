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Miniklerin ilk tiyatro günü

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz: “Yıldırım’da, sanatla tanışmayan çocuk kalmayacak”

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Miniklerin ilk tiyatro günü
Yıldırım Belediyesi

Kültür ve sanat sezonuna perdelerini aralayan Yıldırım Belediyesi, minikleri tiyatro ile buluşturdu. Yıldırım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen ‘Kuklacı Aranıyor’ adlı çocuk oyunu, Adile Naşit Tiyatrosu’nda yüzlerce miniği ağırladı. Minikleri zaman zaman kahkahaya boğan oyun, ilk gününde büyük alkış topladı. 4-7 yaş aralığını kapsayan çocuk tiyatrosunda, atölyesini istemeyerek de olsa bırakmak zorunda kalan yaşlı bir adamın serüveni anlatıldı. Sanatın renkli dünyasında yolculuğa çıkan çocukların, şaşkın bakışları ise gözlerden kaçmadı. Öte yandan, ‘Kuklacı Aranıyor’ adlı çocuk tiyatrosu, 23 Ekim Cumartesi günü bir kez daha seyirci karşısına çıkacak.

YILDIRIM’DA TİYATRO KEYFİ

Yıldırım’da sanatla tanışmayan çocuğun kalmayacağını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Çocukların kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak ve hayal dünyalarını zenginleştirmek amacıyla onlara özel kültürel ekinlikler düzenliyoruz. Miniklere tiyatro sevgisini aşılamak için ilk olarak ‘Kuklacı Aranıyor’ adlı çocuk oyununu seyirciyle buluşturduk. Yüzlerce miniğin katıldığı etkinlikten olumlu geri dönüşler aldık. Düzenlediğimiz etkinlikler sadece bununla sınırlı kalmayacak. İnşallah Yıldırım’ı sanatın merkezi haline getireceğiz” şeklinde konuştu.

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