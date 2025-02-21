Mirasımız Kudüs Derneği'nden Ramazan Ayında Kudüs'e Destek Seferberliği

Kudüs’te yaşayan Müslümanlar, işgal rejiminin sistematik olarak yıllardır sürdürdüğü ekonomik baskılar, işsizlik oranlarının yüksekliği ve geçim sıkıntıları nedeniyle temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor.

Kudüs’te Müslümanlar Ekonomik Zorluklarla Mücadele Ediyor

Kudüs’ün yerli halkı Müslümanlar, özellikle yüksek vergiler ve ticari kısıtlamalar nedeniyle ekonomik olarak zor durumda kalıyor. Mescid-i Aksâ çevresinde bulunan Müslüman esnaflar, artan maliyetler ve ticaretin kısıtlanması sebebiyle büyük sıkıntılar yaşarken, binlerce ihtiyaç sahibi aile yardımlara muhtaç hale geliyor.

Bu zorlu süreçte, Ramazan ayı Kudüslü Müslümanlar için dayanışma ve paylaşma ruhunun en fazla hissedildiği dönemlerden biri. Mirasımız Kudüs Derneği, hayırseverlerin destekleriyle Kudüslü kardeşlerimizin yanında olmayı sürdürüyor.

Ramazan Ayında Kudüs İçin Yapılacak Yardım Faaliyetleri

Zekât, Fitre ve Nakdi Yardımlar

Müslümanların en önemli ibadetlerinden biri olan zekât ve fitre bağışları, Ramazan ayı boyunca Kudüs'teki ihtiyaç sahiplerine elden teslim edilecek. Bu yardımlarla ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamalarına destek olunacak.

İftar Organizasyonları

Mirasımız Kudüs Derneği, Maksıd Vakıf Hastanesi, Şufat Mülteci Kampı, Kudüs'ün çeşitli mahalleleri ve Mescid-i Aksâ'da iftar programları düzenleyecek. Binlerce Kudüslü Müslüman, iftar sofralarında bir araya gelerek Ramazan'ın bereketini paylaşacak. Özellikle Kadir Gecesi'nde, Mescid-i Aksâ’nın manevi atmosferinde ibadet etmek için gelen binlerce kişiye iftar verilmesi planlanıyor.

Ramazan Kumanyası Alışveriş Kartları

İhtiyaç sahibi ailelere, Kudüs’teki Müslüman esnaflardan alışveriş yapabilecekleri Ramazan Kumanyası Alışveriş Kartları dağıtılacak. Bu kartlar sayesinde aileler, temel gıda ihtiyaçlarını kendi tercihlerine göre karşılayabilecek. Böylece hem ihtiyaç sahiplerine yardım edilecek hem de Kudüs'teki Müslüman esnafa ekonomik destek sağlanmış olacak.

Yetim ve İhtiyaç Sahibi Çocuklara Bayramlık ve Harçlık

Ramazan Bayramı öncesinde yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık kıyafetler ve bayram harçlıkları hediye edilecek. Böylece Kudüslü çocukların bayram sevincini doyasıya yaşamaları sağlanacak.

Bağış Yaparak Kudüs'e Destek Olun

Mirasımız Kudüs Derneği, tüm hayırseverleri bu mübarek ayda Kudüslü kardeşlerimize destek olmaya davet ediyor.

Bağış yapabileceğiniz yöntemler:

• Banka Havalesi / EFT, Kredi Kartı ile Online Bağış: mirasimiz.org.tr adresinden banka hesap numaralarını kullanarak ya da kredi kartı ile güvenli bir şekilde bağış yapabilirsiniz.

• SMS ile Bağış: KUDÜS yazıp 5772’ye SMS göndererek bağışta bulunabilirsiniz.

• Dernek Merkezinden Bağış: İstanbul’daki dernek merkezini, Bursa, Kayseri, Ankara ve Samsun Temsilciliklerini ziyaret ederek bağışınızı makbuz karşılığı elden teslim edebilirsiniz.