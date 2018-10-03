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SAKARYA

Mısır kurutma makinesinde feci olay

Sakarya’da dengesini kaybeden işçi, mısır kurutma makinesinin içine düştü. İşçinin bacağı kesildi.

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Sakarya'da korkunç kaza
Sakarya'da korkunç kaza

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir mısır kurutma tesisinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Tesiste çalışan 44 yaşındaki evli ve 3 çocuk babası M.B. adlı işçi, dengesini kaybederek mısır kurutma makinesinin içine düştü.

Habertürk'te yer alan habere göre; Diğer çalışanların müdahalesiyle makine durdurulurken bacağı parçalanan işçi Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M.B.’nin bacağı diz kısmından kesildi.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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