Mısır kurutma makinesinde feci olay

Spor

Ljajic idolünü açıkladı

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Adem Ljajic, en büyük idolünün bir dönem Galatasaray forması da giyen Sasa İliç olduğunu söyledi. Sırp futbolcu ayrıca forvet oyuncularından beklentisini de açıkladı.