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POLİTİKA

Mısır'dan Bartın'daki maden kazası için Türkiye'ye taziye mesajı

Bartın'ın Amasra ilçesinde 41 işçinin hayatını kaybettiği maden kazasıyla ilgili Mısır Dışişleri Bakanlığı taziye mesajı yayınladı. Açıklamada "Mısır Dışişleri Bakanlığı resmi sözcüsü Büyükelçi Ahmed Abu Zeid, dost Türk halkına ve Türk devletine en içten taziyelerini iletti" ifadelerine yer verildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mısırdan Bartındaki maden kazası için Türkiyeye taziye mesajı
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Mısır Dışişleri Bakanlığı Bartın'ın Amasra ilçesinde yaşanan maden faciasıyla ilgili taziye mesajı yayınladı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yayınlanan mesajda, 41 işçinin hayatını kaybettiği maden kazasıyla ilgili Türkiye'ye taziye iletildi.

"Dost Türk halkına ve Türk devletine en içten taziye"

Yapılan açıklamada "Mısır, Türkiye'nin Bartın şehrinde meydana gelen mayın patlamasında hayatını kaybedenler için Türkiye'ye başsağlığı diledi. Mısır Dışişleri Bakanlığı resmi sözcüsü Büyükelçi Ahmed Abu Zeid, Türkiye'nin kuzeyindeki Bartın şehrindeki bir madende meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için, Mısır Arap Cumhuriyeti'nin dost Türk halkına ve Türk devletine en içten taziyelerini iletti. Onlarca can ve mal kaybına neden oldu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, bu trajik kazanın kurbanlarının ailelerine en içten taziyelerini ileterek, yaralılara acil şifalar ve devam eden kurtarma çabalarında başarılar diledi." ifadelerine yer verildi.

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