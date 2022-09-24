MİT 2 PKK’lıyı sınırda yakaladı: 9 şehidin kanı ellerinde

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), kırmızı bültenle aranan 2 PKK’lıyı daha paketledi. Kırmızı bültenle aranan ‘Lehenk’ kod adlı Atilla Çiçek ile Suriye ve Irak’ta sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren ‘Alişer’ kod adlı Hüseyin Yıldırım, MİT tarafından sınır hattında gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak Türkiye’ye getirildi. Teröristlerin, 25 Eylül 2012’de Tunceli’de 6’sı asker 1’i sivil 7 kişinin şehit edildiği bombalı saldırı ve 29 Ağustos 2020’de Ağrı Doğubayazıt’ta 2 askerin şehit edildiği saldırının failleri arasında yer aldığı belirlendi.

GÜNDEM MİT operasyonu ile PKK'nın üst düzey sorumlularından Duran Kalkan'ın koruması Türkiye'ye getirildi