Gündem MİT gözetiminde kazı yapılan gizemli ev, turistik mekana döndü
MERSİN

MİT gözetiminde kazı yapılan 'gizemli ev', turistik mekana döndü

MİT gözetiminde kazı yapılan 'gizemli ev', turistik mekana döndü

Mersin'in Tarsus ilçesinde, 4 gecekondulu bir sokakta MİT gözetiminde 2016 yılında başlayıp 1 yıl süren kazının yapıldığı 'gizemli ev' meraklı vatandaşların uğrak yeri oldu. Kazı yapılan evlerden birinin sahibi Ali Atasever (41), "Merak edip gelenler, fotoğraf çekiliyor. Burası adeta turistik bir mekana dönüştü" dedi.

Haber Merkezi DHA
Mersin'de 'gizemli ev' olarak adlandırılan kazı alanı ise aradan geçen yaklaşık 3 yıla rağmen ilgi çekiyor.
Mersin'de 'gizemli ev' olarak adlandırılan kazı alanı ise aradan geçen yaklaşık 3 yıla rağmen ilgi çekiyor.

Ankara'da oluşturulan 20 kişilik özel ekip tarafından, MİT ve özel harekât polisleri gözetiminde Tarsus 82 Evler Mahallesi'nde bir gecekonduda 13 Kasım 2016'da başlatılan kazı, 3 Kasım 2017'de sona erdi. Kazı yapan ekipler malzemelerini toplayıp, alandan ayrıldı. Müze Müdürlüğü yetkililerinin kazı alanında yaptığı incelemenin ardından yer teslimi gerçekleştirildi. St. Paul'ün İncili ve Kral Dakyanus'un hazinesinin arandığı da iddia edilen kazıyı incelemek isteyen CHP Milletvekili Aytuğ Atıcı, birçok kez gitmesine rağmen alana alınmadı.

Kazıyla ilgili uzmanlar tarafından bir rapor hazırlanarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne gönderildi. 82 Evler Mahallesi'nde 3'üncü derece arkeolojik SİT alanında gerçekleştirilen kazı çalışmalarına ilişkin 2 Kasım 2017 tarihli uzman raporunda, kazı çalışmalarında 1 adet bronz sikke, kırık sütun parçası, etütlük durumda seramik parçaları haricinde envanterlik nitelikte taşınır- taşınmaz kültür varlığına rastlanmadığı vurgulandı.

MİT gözetiminde kazı yapılan 'gizemli ev', turistik mekana döndü
FOTOĞRAF 13
Title
Ankara'da oluşturulan 20 kişilik özel ekip tarafından, MİT ve özel harekât polisleri gözetiminde Tarsus 82 Evler Mahallesi'nde bir gecekonduda 13 Kasım 2016'da başlatılan kazı, 3 Kasım 2017'de sona erdi. Kazı yapan ekipler malzemelerini toplayıp, alandan ayrıldı.
Title
Müze Müdürlüğü yetkililerinin kazı alanında yaptığı incelemenin ardından yer teslimi gerçekleştirildi. St. Paul'ün İncili ve Kral Dakyanus'un hazinesinin arandığı da iddia edilen kazıyı incelemek isteyen CHP Milletvekili Aytuğ Atıcı, birçok kez gitmesine rağmen alana alınmadı.
Title
Kazıyla ilgili uzmanlar tarafından bir rapor hazırlanarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne gönderildi.
Title
82 Evler Mahallesi'nde 3'üncü derece arkeolojik SİT alanında gerçekleştirilen kazı çalışmalarına ilişkin 2 Kasım 2017 tarihli uzman raporunda, kazı çalışmalarında 1 adet bronz sikke, kırık sütun parçası, etütlük durumda seramik parçaları haricinde envanterlik nitelikte taşınır- taşınmaz kültür varlığına rastlanmadığı vurgulandı.
Title
Burası turistik bir yer değil <br> <br> Alınan güvenlik önlemleri ve neden kazı yapıldığı açıklanmayınca 'gizemli ev' olarak adlandırılan kazı alanı ise aradan geçen yaklaşık 3 yıla rağmen ilgi çekiyor.
Title
Gizemli evin çevresinde yaşayanlar, bulundukları bölgeyi merak edenlerin uğrak noktası haline geldiğini, fotoğraf çekilmek isteyenlerin sık sık sokağı gezdiğini belirtti. Kazının ardından harabeye dönen 4 ev ise terk edilmiş halde bulundukları ilçenin simgesi olmaya devam ediyor.
Title
Kazı yapılan evlerden birinin mülk sahibi Ali Atasever, yapılan kazıdan sonra evlerinin turistik bir mekana dönüştüğünü belirterek, Burası aktif bir yerdi kazıdan önce. Sonra oturulamaz hale geldi. Kazıdan önce ailem, çocuklarım ve komşular burada yaşıyordu ancak bizden başka kimse kalmadı. Şimdi en az haftada bir gün birileri gelip burada fotoğraf çekiliyor. Herkes kendini bizim yerimize koysun. Burası turistik bir yer değil diye konuştu.
Title
Refik Harput isimli mahalle sakini ise sokakta yaşayan kimsenin kalmadığını ve evlerin boşaltıldığını belirterek, sokağın sessizliğe büründüğünü söyledi.
Title
MİT gözetiminde kazı yapılan 'gizemli ev', turistik mekana döndü
Title
MİT gözetiminde kazı yapılan 'gizemli ev', turistik mekana döndü
Title
MİT gözetiminde kazı yapılan 'gizemli ev', turistik mekana döndü
Title
MİT gözetiminde kazı yapılan 'gizemli ev', turistik mekana döndü
Title
MİT gözetiminde kazı yapılan 'gizemli ev', turistik mekana döndü
MİT gözetiminde kazı yapılan 'gizemli ev', turistik mekana döndü
Mersin'in Tarsus ilçesinde, 4 gecekondulu bir sokakta MİT gözetiminde 2016 yılında başlayıp 1 yıl süren kazının yapıldığı 'gizemli ev' meraklı vatandaşların uğrak yeri oldu. Kazı yapılan evlerden birinin sahibi Ali Atasever (41), "Merak edip gelenler, fotoğraf çekiliyor. Burası adeta turistik bir mekana dönüştü" dedi.

"Burası turistik bir yer değil"

  • Alınan güvenlik önlemleri ve neden kazı yapıldığı açıklanmayınca 'gizemli ev' olarak adlandırılan kazı alanı ise aradan geçen yaklaşık 3 yıla rağmen ilgi çekiyor.

Gizemli evin çevresinde yaşayanlar, bulundukları bölgeyi merak edenlerin uğrak noktası haline geldiğini, fotoğraf çekilmek isteyenlerin sık sık sokağı gezdiğini belirtti. Kazının ardından harabeye dönen 4 ev ise terk edilmiş halde bulundukları ilçenin simgesi olmaya devam ediyor.

Kazı yapılan evlerden birinin mülk sahibi Ali Atasever, yapılan kazıdan sonra evlerinin turistik bir mekana dönüştüğünü belirterek, "Burası aktif bir yerdi kazıdan önce. Sonra oturulamaz hale geldi. Kazıdan önce ailem, çocuklarım ve komşular burada yaşıyordu ancak bizden başka kimse kalmadı. Şimdi en az haftada bir gün birileri gelip burada fotoğraf çekiliyor. Herkes kendini bizim yerimize koysun. Burası turistik bir yer değil" diye konuştu.

Refik Harput isimli mahalle sakini ise sokakta yaşayan kimsenin kalmadığını ve evlerin boşaltıldığını belirterek, sokağın sessizliğe büründüğünü söyledi.

Gizemli kazının yapıldığı 'kırmızı ev' hayalet eve döndü
FOTOĞRAF 6
Title
82 Evler Mahallesi’nde bulunan müstakil kırmızı evde Özel Harekat polisleri gözetiminde yaklaşık 1 yıl süren gizemli kazı 19 ay önce sona ermiş ve alan kapatılmıştı. Kırmızı evin sahipleri ise henüz ortaya çıkmadı. Kazı alanının yakınında bulunan evlerin büyük bir kısmı zarar görürken, kırmızı evin etrafında otlar insan boyunu aştı. Mahalle sakinlerinin basın mensuplarına konuşmaya çekindiği mahallede sessizlik hakim.
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Kazı çalışması 19 ay evvel bitmesine rağmen vatandaşların mağduriyetinin giderilmediğini dile getiren vatandaşlar, çaresizlik içinde beklediklerini ifade ettiler. Vatandaşlardan Murat Bölge, Bir zamanlar Türkiye’nin gündemine oturan kırmızı ev şu an hayalet bir eve dönüşmüş bir şekilde. Bir zamanlar özel kuvvetlerin bile koruduğu evin bahçesinde şu an otlar diz boyu. Bu evlere biran önce el atılması lazım. Burada insanlar da var dedi.
Title
Tarsus’un 82 Evler Mahallesi’nde 4 evin ortak avlusunda 16 Kasım 2016 tarihinde başlayan ve 1 yıl süren kazılar, 3 Kasım 2017’de sona erdirildi. Kazının kamuoyu ile paylaşılmaması ve esrarengiz bir hale bürünmesi ilçede spekülasyonları artırdı. Parselle ilgili olarak 15 Kasım 2016’da Tarsus Müzesi Müdürlüğüne gelen ‘alanda Özel Harekat polislerince sokak girişlerinin kapatıldığı’ ihbarı üzerine Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şubesi ile irtibata geçildi.
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Yapılan görüşmelerde alanın 3. derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli olduğu, kesinlikle izinsiz bir uygulamanın özellikle kazı faaliyetlerine yönelik çalışmanın yapılamayacağı bilgisi verildi. Güvenlik görevlilerince yürütülmekte olan bir soruşturmaya yönelik inceleme yapıldığı, herhangi bir kazı çalışmasının yapılamayacağı ifade edildi.
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Uzun namlulu silahları ile Özel Harekat polislerinin gözetiminde bölgede kuş uçurtmayacak şekilde yapılan kazı kamuoyunun dikkatini çekti. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden uzman arkeologlar ile Tarsus Arkeoloji Müzesinin önderliğinde kazı devam etti. Kazıların yapıldığı sokakta sivil polis memurlarınca güvenlik önlemi son güne kadar devam etti.
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Kazı alanının üstü ve alanın görülebileceği hemen her açıklık mavi branda ile kapatıldı. Evin avlusunda olup bitenin dışarıdan görülmemesi için duvarların üstüne tel örgüler çekildi. Alan uydu görüntüsüne de kapatıldı. Türkiye gündemine kazı ’kırmızı ev’ olarak geçti.
Gizemli kazının yapıldığı 'kırmızı ev' hayalet eve döndü
Mersin'in Tarsus ilçesinde gizemli kazının yapıldığı 'kırmızı ev' adeta hayalet eve dönüştü.


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