Gündem MİT kumpasında 10 FETÖcüye ağır müebbet
İSTANBUL

​MİT kumpasında 10 FETÖ’cüye ağır müebbet

MİT kumpasında 10 FETÖ’cüye ağır müebbet

‘7 Şubat MİT kumpası’ davasında FETÖ’cülere ceza yağdı. Aralarında eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer, Erol Demirhan ve Yurt Atayün’ün de bulunduğu 10 sanık, ‘cebir ve şiddetle hükümeti yıkmak’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yurt Atayün
Yurt Atayün

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ), 7 Şubat 2012’deki “MİT kumpası”na ilişkin 18 sanığın yargılandığı davada, 10 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nce, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan karar duruşmasına, tutuklu 10 sanık ile başka suçtan tutuklu sanıklar ve tarafların avukatları hazır bulundu. Sanıkların son sözlerinin alınmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Ali Fuat Yılmazer

DEVLETİ ORTADAN KALDIRMAYA TEŞEBBÜS

  • Mahkeme, sanıklardan eski emniyet müdürleri Yurt Atayün, Ali Fuat Yılmazer ve Erol Demirhan’ın da aralarında bulunduğu 10 sanığa, “cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, sanıklardan gazeteci Mustafa Gökkılıç’ın ise “FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “soruşturmanın gizliliğini ihlal” suçlarından 8 yıl 4 ay hapisle çarptırılmasına hükmetti.
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