MİT mensubunu deşifre etmişlerdi: Odatv haber müdürü Barış Terkoğlu gözaltına alındı Libya'da şehit düşen MİT mensubunun cenaze töreni görüntülerini yayınlayan Odatv'nin haber müdürü Barış Terkoğlu, sabaha karşı gözaltına alındı. MİT kanununa göre "MİT mensupları ve ailelerinin kimliklerini, makam, görev ve faaliyetlerini herhangi bir yolla ifşa edenler…üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası verilir" maddesi bulunuyor. Yapılan haber nedeniyle gizli bilgi olarak kalması gereken ailelerin bilgileri deşifre edildi.

Haber Merkezi 04 Mart 2020, 09:54 Son Güncelleme: 04 Mart 2020, 10:15 Yeni Şafak İHA