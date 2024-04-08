MİT üç kelime verip çocuklardan resim ve mektup istedi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ramazan ayında 7 bin 500'den fazla görevliyle 104 bine yakın gıda denetimi gerçekleştirdiklerini ve bu denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen bin 22 ürün için yaklaşık 45 milyon lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.