Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon

İstanbul Emniyeti ve MİT'in ortak operasyonuyla gri kategoride aranan iki terörist yakalandı.

TUNCELİ KIRSALI MLKP'DEN TEMİZLENDİ

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MİT'in Güngören ilçesinde, bir adrese yaptıkları ortak operasyon ile Tunceli kırsalında faaliyet yürüten MLKP terör örgütü mensubu olan ve Terörden Arananlar Listesi’nde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan, Eylül kod adlı Songül Dilek ve Rojda kod adlı Güneş Akan yakalanarak, gözaltına alınmıştır. Söz konusu adreste yapılan aramada; 3 adet sahte kimlik, 2 adet sahte üniversite öğrenci kartı, bir miktar dolar ve Türk parası ele geçirilmiştir.

Daha önceki operasyonlarda Tunceli kırsalında faaliyet gösteren 5 MLKP’li teröristin, 2’si ölü olarak ele geçirilmiş, 1’i ikna yoluyla teslim olmuştu.

İki kadın teröristin yakalanmasıyla birlikte Tunceli kırsalında MLKP terör örgütü mensubu kalmamıştır."