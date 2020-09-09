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MARDİN

MİT ve jandarmadan ortak operasyon: Bombalı eylem yapmak için Türkiye'ye gelen 2 terörist yakalandı

MİT ve jandarmadan ortak operasyon: Suriye'den bombalı eylem yapmak için Türkiye'ye gelen 2 terörist yakalandı

Mardin'de MİT ve jandarmanın yürüttüğü operasyonda, Suriye'den patlayıcılarla ülkeye geçiş yapan ve büyük şehirlerde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 Suriye uyruklu terörist ile bunlara yardım eden bir kişi yakalandı. Öte yandan Patlayıcı Madde İmha Timi'nin yaptığı incelemede, ele geçen patlayıcı maddenin tahribat gücünün çok yüksek olduğu, 3 katlı bir binayı kullanılamaz hale getirecek güçte olduğu belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Ele geçirilen bombalar.
Ele geçirilen bombalar.

SURİYE'den bombalı eylem yapmak için Türkiye'ye gelen 2 terörist, MİT ve jandarmanın ortak operasyonuyla 15 kilo plastik patlayıcıyla birlikte Mardin'de yakalandı.

MİT ve jandarma ekipleri, Suriye uyruklu 2 teröristin büyükşehirlerde bombalı eylem yapmak için Türkiye'ye geldiğini belirledi. Operasyon için harekete geçen ekipler, teröristlerin Suriye uyruklu bir kişinin evinde kaldığını saptadı. Bunun üzerine ekipler, dün gece saatlerinde eve operasyon düzenledi.

Ele geçen patlayıcı maddenin tahribat gücünün çok yüksek olduğu, 3 katlı bir binayı kullanılamaz hale getirecek güçte olduğu belirtildi.

Operasyonda Suriye uyruklu M.N. ve E.T. isimli teröristler, 2 sırt çantasında 15 kilo plastik patlayıcı, 4 ateşleme anahtarı, 4 elektrikli fünye, 2 hafıza kartı ve 4 pil ile birlikte yakalandı. Teröristler ile onu gizleyen Suriye uyruklu kişi gözaltına alındı. Ayrıca teröristlerin üzerinden çıkan 3 cep telefonuna da el konuldu.

  • Patlayıcı Madde İmha Timi'nin yaptığı incelemede, ele geçen patlayıcı maddenin tahribat gücünün çok yüksek olduğu, 3 katlı bir binayı kullanılamaz hale getirecek güçte olduğu belirtildi.

Gözaltına alınan teröristlerin sorgusu sürüyor.

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