MİT ve polisten nokta operasyon: Tükürükten tespit edildi

İstanbul'da 7 bankanın ATM'sine ve bir emniyet aracına molotoflu saldırı düzenledi. Geçtiğimiz yıllarda meydana gelen olay sonrası İstanbul polisi kapsamlı soruşturma başlattı.

Yapılan incelemeler kapsamında terör örgütü PKK adına yapılan bir eylemde 22 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin arasında bulunan 3 kişinin daha önce ATM ve polis aracına saldırı düzenlemiş olabileceği istihbaratı üzerine DNA profil karşılaştırması yapılması amacıyla tükürük numunesi alındı.

Tükürük numunesi ele verdi

Numuneler üzerinde yapılan incelemeler kapsamında 7 banka ATM'si ve bir polis aracına düzenlenen molotof saldırısının Mehmet E., isimli şüpheli tarafından yapıldığı belirlendi.

Olay yerinden alınan numunelerle tükürük örneği aynı çıkan şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hakkında soruşturma başlatıldı.

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DNA karşılaştırması aynı çıktı

Soruşturma kapsamında olay yerinde bulunan ve şüphelinin yüzünü gizlemek için kullandığı bez parça üzerinde epitel hücre olabilecek örnekler inceleme altına alındı.

Adli Tıp Kurumu tarafından bez parçası üzerinde bulunan örneklerle şüpheli Mehmet E.'den alınan tükürük örneği arasında bağlantı olup olmadığı inceleme altına alındı. Yapılan inceleme sonunda iki örneğinde aynı DNA'ya sahip olduğu şeklinde rapor düzenlendi.

120 yıl hapis isteniyor

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda kamu malına zarar vererek korku ve paniğe sebep olan Mehmet E., hakkında 'Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmamakla Birlikte Örgüt Adına Suç İşleme' ve 'Mala Zarar Verme' suçlarından 120 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Dava ilerleyen günlerde İstanbul ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

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FOTOĞRAF 16 İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, sabahın erken saatlerinde Bahçelievler merkezli Bağcılar ve Gaziosmanpaşa’daki birden fazla adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre daha önceden fiziki ve teknik takip yapılan 37 kişinin adreslerine Polis Özel Harekat Ekipleri ile birlikte giriş yapıldı. 37 adrese yapılan operasyonda polis helikopteri de havadan destek verdi. Ayrıca hassas narkotik köpeği de girilen adreslerde arama gerçekleştirdi. Bahçelievler’de giriş yapılan adreste de 1 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.<br>Operasyonun gerçekleştiği diğer adreslerde de birçok kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. İstanbul’da helikopter destekli operasyon: 37 adrese baskın yapıldı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü, şehrin genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik havadan helikopter destekli şafak operasyonu gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında birçok kişi gözaltına alındı.

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