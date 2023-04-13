MİT’e ‘siber’ başkanlık

Terörle mücadelede ciddi önlemler alıp taktiksel operasyonlar yöneten Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) siber alanda yeni yapılanmaya gidiyor. FETÖ’nün gizli haberleşme için kullandığı ByLock ve Eagle’a sızıp çökertmeyi başaran MİT, siber istihbarat alanına yatırım yapmaya devam ediyor. Bünyesinde Sinyal İstihbaratı, Elektronik ve Teknik İstihbaratı, Güvenlik İstihbaratı, Dış Operasyonlar, İstihbarata Karşı Koyma ve Güvenlik Tahkikat olmak üzere 6 başkanlık bulunduran MİT, bu alanda da Siber İstihbarat Dairesi Başkanlığı kuracak.

SEÇİMLERDE SİBER İZİ VAR

Dünyada istihbaratın siber alanda gelişmesi ve bu alanda yapılan çalışmalar artarak sürerken, yaşanan birçok olayın sebebinin de siber saldırılar olduğu iddia ediliyor. Rusya’nın ABD başkanlık seçimlerine siber yöntemlerle müdahale ettiğine yönelik tartışmalar, Fransa’da 2017’deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinden 2 gün sonra siber güvenlik firması Trend Micro, Rus hackerlerin Macron’un kampanyasını hedef aldıklarını iddia etmişti. Yine aynı şekilde 2016’nın Nisan ve Mayıs aylarında Almanya Şansölyesi Merkel’in partisine de seçim zamanı siber saldırılar olmuştu.

Hakan Fidan. Kubad Talabani.

Hakan Fidan Talabani’yle görüştü

PKK’lıları taşıyan helikopterin düşmesinden sonra Irak’tan dikkat çeken ziyaret. Türkiye nisan ayı başında Süleymaniye’ye inecek veya oradan kalkacak uçaklara hava sahasını kapatmıştı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) KYB’li (Kürdistan Yurtseverler Birliği) Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani dün Ankara’ya geldi. Talabani ve beraberindeki heyet, MİT Başkanı Hakan Fidan’la görüştü. Toplantıda Türkiye’nin, KYB’nin PKK ile ilişkilerinden rahatsızlığını dile getiren Fidan, Ankara-Süleymaniye ilişkilerinin normalleşmesi için buna son verilmesi gerektiğini vurguladı.















