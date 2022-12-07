Gündem MİTin etkisiz hale getirdiği teröristi CENTCOMun eğittiği doğrulandı
POLİTİKA

MİT'in etkisiz hale getirdiği teröristi CENTCOM'un eğittiği doğrulandı

Terör örgütü PKK/YPG'nin, MİT tarafından etkisiz hale getirilen sözde sorumlularından Civana Heso'nun, Suriye'deki ABD güçleri tarafından eğitildiği belirlendi.

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Haber Merkezi AA
MİTin etkisiz hale getirdiği teröristi CENTCOMun eğittiği doğrulandı
Civana Heso

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) operasyonuyla temmuzda Suriye’nin kuzeyinde etkisiz hale getirilen teröristin, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) taziye mesajı yayımladığı üç teröristten biri olan "Roj Habur" kod adlı Civana Heso olduğu tespit edildi.

CENTCOM, 24 Temmuz’da terör örgütü YPG/PKK elebaşı Salva Yusuk için "Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Komutan Yardımcısı Salva Yusuk 22 Temmuz 2022'de Suriye'nin Kamışlı yakınlarında düzenlenen saldırıda 2 kadın savaşçı ile birlikte öldürüldü." ifadeleriyle taziye mesajı paylaşmıştı.

Söz konusu paylaşımda terörist Yusuk’un yanında olduğu belirtilen 2 teröristten birinin Suriye'de terör örgütü PKK/YAT'ın sözde Cezire bölge sorumlusu "Roj Habur" kod adlı Civana Heso olduğu doğrulandı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre terörist Heso, özel askeri eğitimlerini Suriye'de bulunan ABD güçlerinden aldı. Teröristin, daha önce PKK/YPG'nin suikast eğitimlerini verdiği sözde Dilovan akademisi kadın sorumlusu olarak Türkiye'ye yönelik eylem yapacak kadroları eğittiği öğrenildi.

Teröristin eğittiği örgüt mensuplarının Barış Pınarı Harekatı bölgesi ile Mardin, Şırnak hattında görevli güvenlik güçlerine karşı taciz ve saldırılar düzenlediği tespit edildi.

Terör örgütü PKK'nın 2014'te kurduğu ve "YAT" olarak anılan sözde anti-terör birliklerinin, örgütün Suriye'deki sözde özel güç birliği olarak faaliyet yürüttüğü ve sınır hattındaki güvenlik güçlerine sızma, pusu ve benzeri eylemleri organize ettiği belirlendi.

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