Gündem Miting alanındaki fotoğrafı çok konuşulmuştu O engelli vatandaşı Başkan Ellibeş buldu
KOCAELİ

Miting alanındaki fotoğrafı çok konuşulmuştu: O engelli vatandaşı Başkan Ellibeş buldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cumartesi günü katıldığı 10. Açılış Bayramı’na gelen ve polis barikatlarına yaslanarak dinlenmeye çalışan engelli bireyi AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş buldu. Vatandaşı evinde ziyaret eden Ellibeş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın posterini hediye etti.

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Haber Merkezi İHA
Miting alanındaki fotoğrafı çok konuşulmuştu: O engelli vatandaşı Başkan Ellibeş buldu
Miting alanındaki fotoğrafı çok konuşulmuştu

Kocaeli'nin Yenidoğan Mahallesi’nde yaşayan 43 yaşındaki engelli birey Mehmet Nezih Gögercin’in, 10. Açılış Bayramı’nın düzenlendiği alanda polis barikatının önünde diz çöküp, bastonundan destek alarak dinlenmesi sosyal medyada çok konuşulmuştu.


Gögercin’i evinde ziyaret ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın posterini hediye eden Başkan Ellibeş, "Cumhurbaşkanımıza duyulan sevgi ve güven bizim için her şeyden daha kıymetli. Evet, o gün miting alanı çok kalabalıktı. Hemşehrilerimiz bir kez daha en güçlü şekilde Cumhurbaşkanımızı bağrına basmıştı. Ama o alanın içinde çok derin, çok anlamlı hikayeler de vardı. Biz bütün bunların farkındayız ve o alanda olan herkese değer veriyoruz. Bu sevgiyi ve güveni korumak için daha çok çalışacağız" dedi.
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