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MİT'ten Irak'ta avladı: PKK'nın sözde konsey yöneticisi öldürüldü

PKK/KCK-HPG sözde konsey yöneticilerinden Şevger Çiya kod adlı Sedat Aksu, MİT'in Irak'ta gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirildi.

Pınar Görgü
09:58 - 13/05/2024 Pazartesi
Güncelleme: 10:05 - 13/05/2024 Pazartesi
Yeni Şafak

PKK/KCK-HPG sözde konsey yöneticilerinden Şevger Çiya kod adlı Sedat Aksu, MİT'in Irak'ta gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirildi.






#MİT
#PKK
#terör operasyonu
10 dakika önce
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