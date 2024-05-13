MİT'ten Irak'ta avladı: PKK'nın sözde konsey yöneticisi öldürüldü

PKK/KCK-HPG sözde konsey yöneticilerinden Şevger Çiya kod adlı Sedat Aksu, MİT'in Irak'ta gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve beraberindeki heyet ile Katar'ın başkenti Doha'da görüştü. Görüşmede müzakerelerdeki son durum, daha fazla insani yardımın ulaştırılmasına izin verilmesi, ateşkes için sürdürülen girişimler ve ateşkesin sağlanması için topun İsrail sahasında olduğu ele alındı.
Milli Savunma Bakanlığı, ''Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatı ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist de ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi'' açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Açıklamalarında terörü de ele alan Erdoğan, "PKK Irak ve Suriye’de hayat alanı bulduğu sürece kendimizi güvende hissetmemiz mümkün değildir. Irak ve Suriye operasyonlarımız neticesinde manevra alanı iyice daralan bölücü örgüte neşteri önümüzdeki süreçte vuracağız Evlatlarımızın terörün olmadığı bir iklimde yaşamaları için ne gerekiyorsa onu yapmaktan çekinmeyeceğiz." dedi.