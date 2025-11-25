Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
MİT'ten nefes kesen operasyon: BAE istihbaratına casusluk yaptığı belirlenen 3 şüpheli yakalandı

MİT'ten nefes kesen operasyon: BAE istihbaratına casusluk yaptığı belirlenen 3 şüpheli yakalandı

11:5425/11/2025, Salı
G: 25/11/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Hedefleri Savunma Sanayi ve Dışişleri'ydi.
Hedefleri Savunma Sanayi ve Dışişleri'ydi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) istihbarat servisi mensuplarının Türkiye'de bulunan bir GSM firmasından temin ettiği numara üzerinden ülkedeki kritik pozisyonlarda çalışan personele ilişkin biyografik veri derlemesine ilişkin 3 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Başsavcılığın koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) yürütülen "askeri ve siyasal casusluk" faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.


Açıklamada,
"Birleşik Arap Emirlikleri istihbarat servisi mensuplarının Türkiye'de bulunan bir GSM firmasından temin ettiği numara ile sahte profiller üzerinden, ülkemizde faaliyet gösteren ve kritik öneme sahip savunma sanayi kuruluşlarında görev yapan yönetici pozisyonundaki personel, Dışişleri Bakanlığı tarafından kullanılan bir telefon, bazı yabancı ülkelerin resmi görevlileri ile irtibata geçerek kritik pozisyonlarda çalışan personellere ilişkin biyografik veri derlemeye çalıştığı tespit edilmiştir. Birleşik Arap Emirlikleri istihbarat mensuplarının talimatı doğrultusunda bahse konu faaliyetler için temin edilen ve Türkiye'de bulunan bir operatöre ait GSM hattını satın alan, satın alınan bu GSM hattını Birleşik Arap Emirlikleri ülkesine götürerek istihbarat mensuplarına veren ve birbirleriyle irtibatları bulunan 4 kişi tespit edilmiştir."
ifadelerine yer verildi.

Tespit edilen 4 şüphelinin yakalanmasına, suç ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik bugün gerçekleşen operasyonda 3 şüphelinin yakalandığı, 1 şüphelinin ise yurtdışında olduğundan dolayı hakkında yakalama kararı çıkarıldığı kaydedildi.



#BAE
#gözaltı
#operasyon
#şüpheli
#İstanbul
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEMUR EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2025: SSK, Bağkur, EYT'li ve 4C'linin maaşları ne kadar olacak, zam beklentisi açıklandı mı?