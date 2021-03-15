MİT'ten nokta atış: PYD/YPG'nin sözde tugay komutanı terörist İbrahim Babat yakalanarak Türkiye'ye getirildi

CHP'li Veli Ağbaba bu kez 'kural tanımaz' vatandaşı 'mağdur' yaptı

Geçtiğimiz günlerde 'Torunuma süt alamıyorum' diyen fakat içki sofrasında fotoğrafları çıkan kadının videosunu paylaşan CHP'li Veli Ağbaba, bu kez pandemi kurallarını hiçe saydığı için kendisine ceza yazıldığını belirten kişinin ifadeleriyle iktidarı hedef aldı.