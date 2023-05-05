MİT'ten nokta operasyon: PKK'nın sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, "Firaz Zilan" kod adlı Neçirvan Seven, Türkiye içerisinde sokak eylemleri ile güvenlik güçlerine yönelik saldırılarda yer aldı.

2015 yılında örgütün kırsal kadrolarına katıldı. 2015 Şubat ayı öncesinde ise Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi (YDG-H) içerisinde bulundu. Suriye/Ayn-El Arap bölgesinde KONGRA-GEL(PKK)/KCK-YPG/PYD ile DEAŞ arasında gerçekleşen çatışmaları protesto etmek amacıyla Türkiye’deki sokak eylemlerinde bulundu. En son Gara'da faaliyet gösteren Özel Güç mensuplarının ihtiyaçlarını, Lojistik Sorumlusu olarak karşıladığı tespit edildi.