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MİT'ten nokta operasyon: PKK'nın sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde özel güç lojistik sorumlusu Neçirvan Seven'i, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

09:48 . 5/05/2023 Cuma
AA

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, "Firaz Zilan" kod adlı Neçirvan Seven, Türkiye içerisinde sokak eylemleri ile güvenlik güçlerine yönelik saldırılarda yer aldı.


Türkiye’deki sokak eylemlerine katıldı

2015 yılında örgütün kırsal kadrolarına katıldı. 2015 Şubat ayı öncesinde ise Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi (YDG-H) içerisinde bulundu. Suriye/Ayn-El Arap bölgesinde KONGRA-GEL(PKK)/KCK-YPG/PYD ile DEAŞ arasında gerçekleşen çatışmaları protesto etmek amacıyla Türkiye’deki sokak eylemlerinde bulundu. En son Gara'da faaliyet gösteren Özel Güç mensuplarının ihtiyaçlarını, Lojistik Sorumlusu olarak karşıladığı tespit edildi.



MİT'in saha ajanları tespit etti

Firaz Zilan kod Neçirvan Seven'in Irak/Gare alanına geçtiği tespit edildi. Özel Güç mensuplarının lojistik ihtiyaçlarını karşılayan Seven'in, örgüt açısından kritik öneme haiz malzemeleri temin ettiği, MİT’in saha ajanları tarafından elde edildi. MİT, saha ajanlarını yönlendirilerek Neçirvan Seven'in günlük rutinine dahil oldu. Saha ajanlarının verdiği bilgiler çerçevesinde tespit edilen Firaz Zilan Kod Neçirvan Seven, MİT’in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.





#MİT
#PKK
#terör
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