MİT'ten operasyon: Cizre'de 12 polisin şehit edildiği saldırının planlayıcısı etkisiz hale getirildi Şehitlerin kanı yerde kalmadı: Cizre'de 12 polisin şehit edildiği saldırının planlayıcısı etkisiz hale getirildi Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Cizre Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne yönelik Ağustos 2016 da gerçekleştirilen PKK eyleminin planlayıcısı "Demhat Sperti" kod adlı terörist Mesut Taşkın'ı yurt dışında düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi. Son dönemde birçok üst düzey PKK mensubunun etkisiz hale getirilmesinin istihbari anlamda zor süreçler olduğuna dikkati çeken uzmanlar, Türkiye'nin terörle kaynağında mücadele konsepti bağlamında bunu başarıyla uyguladığına ve bu durumun da PKK'lılar üzerinde büyük bir baskı yarattığına işaret ediyorlar.

Haber Merkezi 09 Kasım 2020, 18:16 Son Güncelleme: 09 Kasım 2020, 18:44 AA