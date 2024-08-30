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MİT'ten PKK'nın Avrupa yapılanmasına operasyon: Fransa vatandaşı Denis Daniel Korkmaz Şanlıurfa'da yakalanarak gözaltına alındı

MİT ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'nın ortak operasyonu sonucu, PKK/KCK'nın Fransa yapılanmasında aktif faaliyet gösteren Fransa vatandaşı Denis Daniel Korkmaz yakalanarak gözaltına alındı. Korkmaz, işlemlerinin arından sınır dışı edildi.

13:33 - 30/08/2024 Cuma
Güncelleme: 13:39 - 30/08/2024 Cuma
DHA
Fransa vatandaşı Denis Daniel Korkmaz, Şanlıurfa'da yakalanarak gözaltına alındı.
Fransa vatandaşı Denis Daniel Korkmaz, Şanlıurfa'da yakalanarak gözaltına alındı.

MİT ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı’nın ortak operasyonu sonucu, PKK/KCK’nın Fransa yapılanmasında aktif faaliyet gösteren Fransa vatandaşı Denis Daniel Korkmaz yakalanarak gözaltına alındı. Korkmaz, işlemlerinin arından sınır dışı edildi.


Korkmaz, Fransa’da PKK/KCK adına para toplama, adam kazandırma, üst düzey kadrolar da dahil insan ve malzeme aktarımı şeklindeki illegal faaliyetleri gerçekleştiriyordu.

İstihbarat birimlerinin uzun süredir takip ettiği Korkmaz, farklı isim kullanması nedeniyle rahat hareket etmekteydi. Ancak MİT’ten kaçamadı. Denis Daniel Korkmaz’ın, Şanlıurfa/Halfeti’de olduğu MİT tarafından tespit edildi. Korkmaz’a yönelik operasyon için harekete geçildi. Gözaltına alınan korkmaz, daha sonra sınır dışı edildi.


Denis Daniel Korkmaz’ın yakalanması ile örgütün Fransa yapılanmasına ilişkin pek çok bilgiye de ulaşıldı.


#MİT
#PKK
#Şanlıurfa
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